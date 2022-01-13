电视更智能了，老人想看电视却更难了

电视作为老人常用的家电之一，是其茶余饭后消磨时间的重要载体。在当前智能电视盛行的情况下，老人不会用智能电视的现象却很普遍，尤其是电视智能化程度越高，老人越是不会用。

电视作为老人常用的家电之一，是其茶余饭后消磨时间的重要载体。在当前智能电视盛行的情况下，老人不会用智能电视的现象却很普遍，尤其是电视智能化程度越高，老人越是不会用。

我们使用智能电视的时候，如何让老年用户不掉队？什么样的智能电视是老人需要的？连日来，记者对此进行走访。

81岁老人想看电视，用俩遥控器却看不成一个节目

刘知洋老人今年81岁，家住西工区嘉豫门大街附近一个小区。平日里，他除了看书、读报，最大的爱好就是看电视。可从春节家里换了台智能电视至今，他面对遥控器和电视上的各种选项，几乎次次“迷路”。

两个遥控器，让刘知洋老人“无从下手”

每次看电视，刘知洋要一手拿一个遥控器，一个开电视，一个选节目。如果不小心碰到什么按键，电视画面就变成蓝屏，需要重新选择信号源，这对他来说太难了。因为儿女长期不在身边，他偶尔会找同是老人的邻居帮忙，可老人遇上老人，同样无济于事。

和刘知洋一样，面对智能电视“无从下手”的老人不在少数。今年3月，家住老城区、72岁的李留占满心欢喜地用上了儿子给他买的智能电视，没想到的是，在开电视后却总是找不到想看的电视剧。

还有一种情况让李留占特别尴尬，就是好不容易找到喜欢的节目，看着看着突然出现收费提示。羞于向子女求助的他平时干脆不看电视，只有子女在家时才跟着看几眼。“我还是喜欢以前的电视，电视台播啥看啥，不用自己找来找去。现在的智能电视选项太多，屏幕上翻了一页又一页，实在搞不明白。”李留占说。

《2022中国适老化电视调研报告》显示，1191位50岁及以上被调查者在“平时使用智能电视过程中遇到的困难”问题上，选择“开机后不能直达想看的电视节目”“设备多(机顶盒、电视机)不知道互相怎么切换”“操作复杂，不知道怎么找想看的内容”的占前三位；在“遇到困难一般如何解决”问题上，40.3%的被调查者选择“问孩子”，值得注意的是，还有高达27.2%的被调查者选择“直接放弃，不看了”。

智能电视功能多，记者体验10分钟也没看成

近日，记者来到刘知洋家，体验他家的智能电视。打开电视后是蓝屏状态，仅在屏幕左侧显示电影、音乐、图片、文本4个选项，可用遥控器选择项目，按“OK”键后没有看到任何节目。

记者看到，刘知洋使用的电视遥控器只有少数按键用汉字标注，其余按键均用符号标注，且符号较小，不易看清。就在记者研究如何使用遥控器的时候，刘知洋认为电视机有问题，遂拔掉电视机的电源插头，然后插上电源重新开机，但依旧是蓝屏状态。

现场体验10分钟后，记者同样未能让电视出现节目画面，刘知洋只好联系电视售后服务人员王师傅。“智能电视功能多，老人确实用不习惯，我知道刘老先生家的情况，因为看电视这事，老爷子和我联系过不下20次。”王师傅苦笑着说。在王师傅的指导下，记者找到电视信号源选项，电视才出现了节目画面。

作为近年智能电视领域异军突起的品牌，小米在发展过程中也收到不少老年用户使用智能电视的反馈。

“一般来说，年轻人选智能电视的比较多，我们上门安装电视的时候，如果知道用户家有老人，都会事先调好机顶盒或电视盒子，并嘱咐老人尽量不要动遥控器上的其他选项，确保老人开机就能看到电视节目。”小米智能电视售后服务人员说。