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“全民养老时代的困与解”系列谈之三：医养结合护航“夕阳红”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.07.09 09:25

　　24小时护理，2小时翻一次身，医生每天查房1次……看晚报，面对失能、患病的年迈老人，一些家庭选择了“楼下治病、楼上养老”的医养结合服务，让老人边治疗边养老，过上有尊严、有品质的晚年生活。

　　养老，不光是“养”，还包括“医”。我国60岁以上老人达2.67亿，约1.9亿老年人患有慢性病，他们平均带病生存时间超过8年。伴随人口老龄化的发展和疾病的变化，老年人“养”和“医”需求的叠加趋势凸显。没有健康就没有幸福，更谈不上有质量的养老。整合医疗资源和养老资源，把老年人的生活照料和康复关怀统筹运作，是健康养老的新方向。

　　医养结合，不是简单的“医”与“养”的混搭，而是“1＋1＞2”的融合。在现实中，“医”“养”是两套服务体系，普遍存在医疗资源和养老资源衔接机制不完善、医院办养老机构积极性不高、社会力量参与医养服务缺少动力等问题，导致社区养老机构没有医疗条件，无法提供高质量的医疗服务。推进医养结合，就是要解决“养不能医”“医不能养”的问题。

　　近年，我市加强老年医学和护理床位建设，推动医疗卫生与康复护理和养老服务进行融合，让老年人享受更多的便利和服务。有的养老机构增设诊疗室，老人生病后，不用再转院折腾；有的医疗机构新设养老服务中心，对失能、半失能老人进行医养结合服务，实现了“看病”“养老”两不误；还有家庭医生走进社区，让老年人居家养老有了“保健医生”……可以说，洛阳走上了一条特色医养结合之路。当然，这条路前方还很长。当下，九成多老年人依托社区居家养老，与这一庞大需求相比，居家和社区层面的医养结合服务仍有巨大的潜力。

　　医养结合，一面是事业，一面是产业。做好“有”的保障，让失能、半失能老年人和困难、高龄老年人享受到基本服务；增加“优”的供给，满足部分老年人高品质、个性化、多样化的需求，构建起多层次、高质量的医养结合服务体系，让医养结合护航“夕阳红”！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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