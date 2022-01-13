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洪水来了，如何寻找应急避难场所？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.09 08:51

　　简单来说，应急避难场所就是用于临灾时、在灾时及灾后人员疏散和避难生活，具有一定生活服务设施和规模的场所。

　　应急避难场所一般都在哪儿？大家可选择方便集合周围人群的开阔空地，比如公园、绿地、广场、体育场、停车场、学校操场等。

　　那么遇到紧急情况，如何才能及时、正确地找到避难场所呢？

　　首先，熟悉居住地的周围环境十分重要。出门散步时，我们可以多留意周围的应急标志、应急疏散路线、避难场所出入口等；和家人约定好一个应急避难场所，这样如果外出时发生了灾害，就知道去哪里寻找家人。大家还可以通过打开手机地图软件、微博、微信公众号等方式查询避难场所的位置信息，提前熟悉当地应急避难场所的位置。

　　其次，大家平时可以多参加单位或社区组织的应急避险培训或演练，熟悉疏散路线和应急避难场所的设备使用方法，提升自救互救意识和技能。

　　再次，一旦发生灾害，在紧急疏散过程中，我们要采取就近原则，迅速赶到离自己最近的应急避难场所，并带上饮用水、电灯、手机等。如果在避难过程中有广播提示，应认真倾听，遵循广播指引的疏散路线和注意事项。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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