紧扣中心工作积极主动作为 推动洛阳实现更好更快发展

8日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，深入学习贯彻全省第五期“三个一批”项目建设活动和近期市委重要会议精神，统筹安排近期全市各项重点工作。 8日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，深入学习贯彻全省第五期“三个一批”项目建设活动和近期市委重要会议精神，统筹安排近期全市各项重点工作。 会议强调，第三季度是决定全年经济目标任务能否全面实现的关键时期，市四大班子办公室、市委各部委要以全省第五期“三个一批”项目建设活动为契机，坚定发展信心，乘势而上、顺势而为，形成工作合力，推动洛阳实现更好更快发展。要紧扣中心工作、积极主动作为，不断提升服务发展的建言献策、统筹协调、督导落实、安全保障能力，扎实有效推动中央和省委、市委决策部署落地落实。要善于学习研究，切实提升服务产业、发展产业的能力水平，强化抓风口产业意识，为驻洛央企、省企提供更优质服务，大力发展民营经济，探索科技产业社区等城市产业经济发展新模式，建好用好科技创新平台，引领带动全市上下形成关心产业、研究产业、服务产业的浓厚氛围，不断厚植洛阳高质量发展新优势。要统筹好发展和安全两件大事，站位全市大局，强化风险意识，提升化解能力，以实际工作成效为党的二十大胜利召开营造良好氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）