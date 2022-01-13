政协第十三届洛阳市委员会常务委员会关于政协洛阳市委员会伊滨经开区（示范区）工作委员会更名的决定

根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共洛阳市委机构编制委员会关于伊滨经开区管理机构更名的通知》，政协洛阳市委员会伊滨经开区(示范区)工作委员会更名为政协洛阳市委员会城乡一体化示范区工作委员会。
根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共洛阳市委机构编制委员会关于伊滨经开区管理机构更名的通知》，政协洛阳市委员会伊滨经开区(示范区)工作委员会更名为政协洛阳市委员会城乡一体化示范区工作委员会。
政协第十三届洛阳市委员会常务委员会
关于政协洛阳市委员会伊滨经开区（示范区）
工作委员会更名的决定
（2022年7月8日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十五次会议通过）
根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共洛阳市委机构编制委员会关于伊滨经开区管理机构更名的通知》，政协洛阳市委员会伊滨经开区(示范区)工作委员会更名为政协洛阳市委员会城乡一体化示范区工作委员会。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605