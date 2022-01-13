政协第十三届洛阳市委员会常务委员会关于政协洛阳市委员会伊滨经开区（示范区）工作委员会更名的决定

根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共洛阳市委机构编制委员会关于伊滨经开区管理机构更名的通知》，政协洛阳市委员会伊滨经开区(示范区)工作委员会更名为政协洛阳市委员会城乡一体化示范区工作委员会。 政协第十三届洛阳市委员会常务委员会

关于政协洛阳市委员会伊滨经开区（示范区）

工作委员会更名的决定

（2022年7月8日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十五次会议通过） 根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共洛阳市委机构编制委员会关于伊滨经开区管理机构更名的通知》，政协洛阳市委员会伊滨经开区(示范区)工作委员会更名为政协洛阳市委员会城乡一体化示范区工作委员会。