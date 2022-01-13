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市政协十三届二十五次常委会会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.09 08:43

　　8日，市政协十三届二十五次常委会会议召开。市政协主席杨炳旭主持会议并讲话。

　　会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话和文章精神；传达学习了《中国共产党政治协商工作条例》(以下简称《条例》)、全国政协副主席刘奇葆莅洛开展贯彻落实中央政协工作会议精神进展情况“回头看”专题调研有关精神、省政协十二届二十六次常委会会议精神、全市创新驱动暨产业高质量发展大会精神、全市“能力作风建设年”活动推进会议精神；听取我市科技创新引领制造业高质量发展情况的通报；听取“探索‘十四五’期间创新引领高质量地方发展新路径”专题辅导报告；围绕“实施‘高新技术企业倍增、孵化育成体系建设、研发平台扩量提质、科技金融深度融合’行动，以科技创新引领制造业高质量发展”主题议政建言；协商通过委员调整事项、人事事项等。

　　会议强调，要深刻领悟《条例》重大意义，准确把握内涵要义、精神实质和实践要求，规范做好人民政协政治协商工作，推动新时代政治协商工作迈向新高度。要站位发展全局，充分发挥政协优势，立足本职工作，持续助推制造业高质量发展，为助推我市打造全国重要先进制造业基地贡献力量，为洛阳在现代化建设新征程中加快建强副中心、形成增长极增势赋能。要把准方向，始终紧抓政治建设首要任务，聚焦主责主业，提高建言资政和凝聚共识水平，坚持问题导向，持续破解“两个薄弱”问题，全面加强和改进新时代基层政协工作，交出“能力作风建设年”优秀政协答卷，以实际行动迎接中共二十大胜利召开。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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