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洛阳加快推进投资项目承诺制改革 实现“拿地即开工”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.09 08:17

　　去年10月签约、11月底办理土地手续，今年1月开工建设，一期项目预计9月竣工投产……位于偃师区的优箔(洛阳)金属材料有限责任公司年产15万吨电池箔项目，不断刷新我市项目建设的新速度。

　　近日，在优箔(洛阳)年产15万吨电池箔项目建设现场，一栋栋厂房拔地而起。面对高温天气带来的诸多不利因素，施工人员避开高温时段错时上岗，战高温、促生产，全力以赴保证项目进度。

　　“该项目总投资30亿元，从签约到开工仅用时40天，是我市首个企业投资项目承诺制改革试点项目，有望实现当年开工建设、当年达产达效。”优箔(洛阳)金属材料有限公司副总经理刘红磊介绍。

　　在大力推广新能源汽车的全球战略大背景下，市场对动力电池的要求越来越高，尤其是高性能、高精度、高安全性的电池铝箔，市场需求将呈爆发式增长。

　　抢抓这一风口，优箔(洛阳)公司计划在未来3年内建成18条铝箔生产线、36条精切生产线和5条涂炭箔生产线，形成年产15万吨电池箔的完整产业链，对我市产业结构调整和转型升级具有重要意义，也将为我市新能源、新材料产业发展注入新活力。

　　以优箔(洛阳)金属材料有限责任公司年产15万吨电池箔项目为示范，今年以来，我市进一步树牢“项目为王”理念，持续推动工程建设项目审批制度改革，推动“拿地即开工”进入新常态。

　　“以往，建设项目必须在办理完用地审批手续后再逐步办理规划、图审、施工许可等手续，耗时较长。随着承诺制改革的落地，审批部门按照企业承诺，为企业办理施工许可证等各项审批手续，实现‘拿地即开工’。”市发改委相关负责人介绍。

　　将企业的“等地期”变为办件的“加速期”，在承诺制改革推进过程中，我市各县区设置了承诺制受理窗口，建立代办员队伍，加快完成区域评估工作。截至目前，全市共有56个项目按照承诺制方式办理了前期手续。

　　市发改委相关负责人表示，下一步将强化部门联动，加强资金、用地、用能等要素资源保障，按照开发区内新开工项目承诺制全覆盖的要求，真正实现“承诺即办理”“拿地即开工”，让改革红利真正落到项目上。我市将抓住当前项目建设黄金季节，抢时间、抢进度，加快推进重点项目建设，全力以赴扩大有效投资，以高质量项目建设推动经济高质量大发展。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 张睿）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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