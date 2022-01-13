事关暑期出游和来（返）洛！洛阳疾控发布重要提醒

西安病例检测出最新的奥密克戎BA.5.2,部分公共场所实施7天临时性管控；山东临沂一天新增66例无症状感染者……近期，国内局地发生聚集性疫情和散发病例，存在一定传播风险。正值暑期出游热，人员流动频繁，洛阳市疾控中心发布相关提醒。

西安病例检测出最新的奥密克戎BA.5.2,部分公共场所实施7天临时性管控；山东临沂一天新增66例无症状感染者……近期，国内局地发生聚集性疫情和散发病例，存在一定传播风险。正值暑期出游热，人员流动频繁，洛阳市疾控中心发布相关提醒。

2022年暑假已经来临，很多市民已在准备暑期出游计划。近期，我市也抢抓河南省恢复跨省团队游的契机，推出形式多样的特色文旅活动吸引游客。如何在出行同时做好疫情防控？洛阳市疾控中心传染病预防控制专家李铁川提醒，国内局地发生的聚集性疫情和散发病例，目前我市以防输入为主，广大市民有出行需求的以及来(返)洛人员需要注意做好个人防范。

李铁川说，近期，北京、西安等地出现的病例，基因测序结果显示感染的病毒均属于奥密克戎变异株BA.5.2分支。根据世卫组织通报，该分支传播速度更快，且具有更强的免疫逃逸能力，已经代替BA.2分支，成为目前全球新一轮疫情的主流分支。

“虽然病毒在变异，但大家不用过于焦虑，做好日常防护措施、核酸检测以及健康监测，就能大大降低感染风险。近期国内部分地区的感染者当中，感染原因依然有迹可循，譬如冷链人员、隔离点闭环转运人员、酒吧从业人员等重点人群未落实好防控措施。”李铁川说。