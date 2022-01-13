洛阳11所学校入围全省示范名单

近日，省教育厅对第八批河南省语言文字规范化示范学校评审结果进行公示，在学校自评申报，各地初评上报的基础上，依照河南省语言文字规范化示范学校评估标准，经组织专家评审，拟确定163所学校及幼儿园为第八批河南省语言文字规范化示范学校，洛阳市11所学校榜上有名。

近日，省教育厅对第八批河南省语言文字规范化示范学校评审结果进行公示，在学校自评申报，各地初评上报的基础上，依照河南省语言文字规范化示范学校评估标准，经组织专家评审，拟确定163所学校及幼儿园为第八批河南省语言文字规范化示范学校，洛阳市11所学校榜上有名。

省教育厅要求，被命名的省级语言文字规范化示范学校，要充分发挥在语言文字工作中的引领和示范作用，建立语言文字工作长效机制，加大对《国家通用语言文字法》和《河南省实施〈国家通用语言文字法〉办法》的宣传力度，积极推动我省语言文字工作不断发展。

对已命名的学校、幼儿园，省教育厅将不定期进行复评或抽查，对语言文字工作有明显退步、达不到标准要求的将撤销其称号。

洛阳入围学校名单

洛阳市西工区白马小学

洛阳市涧西区东方第二小学

洛阳市老城区古香小学

洛阳市涧西区景华实验小学

洛阳市第六中学

洛阳市第五十中学

洛阳市孟津区第一区直中学(小学部)

洛阳市西工区实验小学

洛阳市瀍河回族区新建小学

洛阳市瀍河回族区外语实验小学

新安县实验小学

(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)