阵雨或雷阵雨、局部暴雨！洛阳市气象局发布重要天气报告

8日下午，洛阳市气象局发布重要天气报告，提醒10日至11日，洛阳将迎来明显降水天气过程。

8日下午，洛阳市气象局发布重要天气报告，提醒10日至11日，洛阳将迎来明显降水天气过程。

【形势及预报】

根据最新气象资料分析，受西太平洋副热带高压控制，明天(9日)洛阳市仍将出现37度以上高温天气；9日到11日,洛阳市处在西太平洋副热带高压边缘西南暖湿气流里，多对流性天气，雨量分布不均。9日有分散性阵雨或雷阵雨；10日到11日有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气；累计降水量全市大部15毫米～35毫米，个别站点50毫米～80毫米；最大小时降水量30毫米～50毫米。

【影响与建议】

1.此次降水过程对有效缓解我市旱情有利，但需要密切关注强降水所引发的山洪、地质灾害及中小河流洪水和城市内涝的气象风险，关注景区、尾矿库等隐患点风险排查。

2.需关注短时强降水、雷暴大风、冰雹等灾害性天气及衍生灾害的影响。

3.请相关部门和市县密切关注属地气象部门发布的最新气象预报信息和气象灾害预警信号，及时采取防范应对举措。

由于预报存在一定不确定性，请关注最新预报预警信息。

【周末天气预报】

今天夜里到明天(9日)白天，洛阳全区晴天到多云，有分散性阵雨或雷阵雨，偏东风转偏北风2级-3级，最低气温24℃～26℃，最高气温37℃～39℃。

明天(9日)夜里到后天(10日)白天，洛阳全区多云转阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏北风转偏东风2级-3级，最低气温25℃～27℃，最高气温31℃～33℃。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)