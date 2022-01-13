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洛阳市政协最新人事任免
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.08 18:31

政协第十三届洛阳市委员会专门委员会
主任、副主任任免名单
(2022年7月8日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十五次会议通过)

　　张振生同志任政协洛阳市委员会文化和文史委员会副主任；

　　钱高峰同志任政协洛阳市委员会提案委员会副主任；

　　孙聪颖(女)同志任政协洛阳市委员会教科卫体委员会副主任；

　　免去马保政政协洛阳市委员会提案委员会主任职务；

　　免去蔡根喜同志政协洛阳市委员会港澳台侨和外事委员会副主任职务。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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