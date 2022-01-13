马保政被免去洛阳市政协常务委员职务、撤销市政协委员资格

鉴于马保政涉嫌严重违纪违法，依照《中国人民政治协商会议章程》及有关规定，政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十五次会议决定，免去马保政政协第十三届洛阳市委员会常务委员职务并撤销其委员资格，免去常务委员职务事项，报政协洛阳市委员会全体会议备案。

关于免去马保政政协第十三届洛阳市委员会常务委员职务

并撤销其委员资格的决定

(2022年7月8日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十五次会议通过)

鉴于马保政涉嫌严重违纪违法，依照《中国人民政治协商会议章程》及有关规定，政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十五次会议决定，免去马保政政协第十三届洛阳市委员会常务委员职务并撤销其委员资格，免去常务委员职务事项，报政协洛阳市委员会全体会议备案。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波 文/图）