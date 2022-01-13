魏世忠辞去洛阳市政协副主席职务

政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十五次会议决定：同意接受政协第十三届洛阳市委员会副主席魏世忠同志因工作调整原因辞去副主席职务、不再担任市政协委员的请求。 政协第十三届洛阳市委员会常务委员会

关于同意接受魏世忠同志辞去市政协副主席职务的决定

(2022年7月8日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十五次会议通过) 政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第二十五次会议决定：同意接受政协第十三届洛阳市委员会副主席魏世忠同志因工作调整原因辞去副主席职务、不再担任市政协委员的请求。同意请辞副主席事项，报政协洛阳市委员会全体会议备案。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波 文/图）