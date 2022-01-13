新智库！洛阳市水利学会揭牌成立【视频】

8日，洛阳市水利学会会员大会举行，选举产生第一届洛阳市水利学会理事会，并举行学会揭牌成立仪式。

8日，洛阳市水利学会会员大会举行，选举产生第一届洛阳市水利学会理事会，并举行学会揭牌成立仪式。

洛阳市水利学会是由水利科学技术工作者和相关单位自愿组成的学术性、地方性、非营利性社会组织，是党政领导联系广大水利科技工作者的桥梁和纽带，是洛阳市发展水利事业的重要社会力量。

迈进新时代，全市水利系统认真落实中央、省委和市委决策部署，统筹推进水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理，越来越多的河湖成为造福人民的幸福河湖。与此同时，洛阳水资源水生态水环境承载能力仍面临制约，水旱灾害风险隐患仍是必须全力应对的严峻挑战，迫切需要提高水利决策的科学化水平。

根据章程，该学会将坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，紧紧围绕全市水利中心工作和重点任务，充分发挥人才智力优势，积极开展科技咨询、项目论证、课题调研、学术研究、科普宣传和新技术培训推广等活动，为推动全市水利现代化建设、促进经济高质量发展提供强有力科技支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 实习生 宋晓艳 文/图/视频 通讯员 洛水利）