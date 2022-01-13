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2022年洛阳市科技活动周启动【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.08 17:13

　　8日，2022年洛阳市科技活动周启动仪式在河南科技大学(开元校区)举行。

　　本次科技活动周由洛阳市政府主办，洛阳市科技局、中共洛阳市委宣传部、洛阳市科协、河南科技大学承办，主题为“走进科技，你我同行”。活动周期间，将采取“线上+线下”的科普宣传方式，举办科技创新展览、科学家精神在洛阳——科技工作者风采展、最美科技工作者评选宣传、防灾减灾科普宣传、科技下乡、线上科普集中宣传等一系列活动。

　　启动仪式上，洛阳科普工作者代表共同发起“走进科技、你我同行”的倡议；洛阳市政府有关负责同志为洛阳职业技术学院生命科学与健康教育馆等获批2021年河南省科普基地的2家单位以及洛阳市景华路小学等获批小小科学家科技创新操作室的6家单位授牌，并为洛阳首届科普讲解大赛的优秀选手颁发科普使者聘书。

　　参加启动仪式的嘉宾还参观了科技创新展览、河南科技大学生命科学馆。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频 通讯员 王亚丽)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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