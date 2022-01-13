全省首家！洛阳商务会客厅来了【视频】

8日，洛阳商务开放促进中心(洛阳商务会客厅)在洛阳正大双创中心正式揭牌运营，是全省首家依托双创中心打造的对外招商平台。

8日，洛阳商务开放促进中心(洛阳商务会客厅)在洛阳正大双创中心正式揭牌运营，是全省首家依托双创中心打造的对外招商平台。

洛阳市商务局相关负责人介绍，市商务局和正大集团联合打造的洛阳商务开放促进中心是洛阳市创新招商引资方式，扩大对外开放与合作的创新举措。其主要承担以下功能：

打造洛阳商务展示窗口

洛阳商务会客厅提供高标准的路演空间、沙龙空间、配套空间、直播空间等，结合企业推介、县市区招商形成常态化的商务发布、路演、会客、接待等活动。

打造企业家联盟

洛阳商务会客厅将充分打通政府、商协会、企业等资源，提升服务软实力，定期邀请专家为企业提供咨询服务和举办专业级沙龙、讲座，架起政企沟通联络的桥梁。

打造数字化转型模板

洛阳商务会客厅提供优质的物理空间及配套服务，定期举办电商直播等数字化商务活动，打造升级版的电商直播基地、电商培训基地、电商展会基地。

今年以来，洛阳市全面落实产业发展“136”工作举措，深入开展“风口”产业精准招商，全球新能源电池龙头企业宁德时代成功在洛布局，华为、360、大华股份、深兰科技等一批科技水平高、成长性强的项目实现签约。上半年，全市共签约亿元以上招商引资项目224个，投资总额1524.05亿元，已开工项目204个(含竣工6个)，开工率91.07%。下一步，洛阳市将利用好会客厅的平台优势，通过举办各类推介活动，多渠道、多角度宣传区域产业发展成果和需求，推动更多意向合作项目尽快落地洛阳，为建强副中心、形成增长极作出更大贡献。

在当天举行的首场商务发布会上，伊滨区、洛阳国晟投资控股集团有限公司、洛阳国宏园区发展有限公司等部分县区、企业围绕开放创新项目、十大产业集群项目通过线上线下结合的方式对外推介。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 实习生 赵可扬 文/图/视频 通讯员 麻耀东）