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超越多数年轻人！89岁洛阳老人徒手倒立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.08 17:12

　　每天早上7点起床，练半小时气功，洗15分钟凉水澡，然后再来上一顿少油低盐的健康餐。这样的生活习惯，家在洛阳市盛世唐庄社区、89岁的王鹤中老人已经坚持了49年。

老人倒立（危险动作，请勿模仿）

　　数十年如一日的高强度自制生活，在别人看来是一件辛苦事儿，但在王鹤中老人看来，这不仅是打磨、提升自我秉性的过程，也是和身体对话、自我取悦的途径。现在的他，不仅眼不花、耳不聋，还思维敏捷、喜欢上网，甚至连大多数年轻人都做不了的徒手倒立，他都能轻松完成。

　　机缘巧合下，他从40岁开始养生

　　“我每天都有很多事情要做，看书、打坐、炒股、思考……”8日上午，见到王鹤中老人时，他正在电脑前看自选股票的走势图。他说，任何人都不该以年龄来限定自己，“忘记年龄，把每一天都过得无悔才是智慧。”

思维清晰，每天炒股

　　认识他的人，几乎都问过他同一个问题——养生秘籍是啥？“健康源于有效的锻炼和良好的心态。”他每次都这样说。他是这么说的，也是这么做的。

　　他回忆，在40岁之前，他的健康状况并不好。那时因为作息不规律加上饮食习惯不好，他被查出肝肿大，去了很多家医院，医生都说不好治，机缘巧合间，他接触到了一本介绍气功的书，于是，他抱着试试看的心态开始照书练习。“刚开始，我并没有抱太大期望，只是想用打坐来平复心绪。”王鹤中老人老人说，大约练了一个月后，他发现自己的胃口逐渐恢复，精神也越来越好。经医院复查，他的肝病问题得到改善，现已痊愈。

　　初尝养生甜头的他，开始更加留意搜集、尝试科学的养生方法，后来，他在看书学习中又接触到了洗凉水澡和倒立这两种方法。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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