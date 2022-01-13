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近2000人注册成为洛阳“啄木鸟” 车辆违停问题举报最多
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.08 17:11

　　今天上午，记者从洛阳市创建办和洛阳市城市管理局获悉，自“洛阳啄木鸟，市民随手拍”活动启动后，“洛阳啄木鸟”小程序已新增注册志愿者近2000人，上报城市管理类相关问题598个，截至目前，以上问题均已通过数字城管平台及时通知责任单位处置。值得注意的是，问题排行榜中的前三位分别为：静态违停执法、非法小广告(小张贴)和绿地裸露。

数字城管平台后台可实时看到市民举报内容

　　7日10点25分，洛阳“啄木鸟”志愿者陈先生反映，涧西区辽宁路南侧黄河路口西约50米处的一公交站牌，其背面广告牌脱落，内部电控元件外观可见。数字城管平台收到报告后立即通知市公交集团处置，7日17点27分，市公交集团回复问题已整改。巡查员至现场核查，反馈核查照片显示问题已整改。

市民注册成为洛阳“啄木鸟”

　　“我们希望通过这样的活动，号召市民拿出手机，像啄木鸟一样发现身边的不文明现象并在线举报，切实助力我市创建全国文明典范城市。”市城市管理局相关负责人表示，车窗抛物、不礼让斑马线、垃圾暴露、窨井盖丢失、道路破损等都属于可上报问题范围，希望更多市民主动注册成为洛阳“啄木鸟”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图/视频 通讯员 胡惠娟 陈志强）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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