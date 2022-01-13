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洛阳市机关事业单位工勤技能岗位等级考试9日开考
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.08 17:11

　　8日，记者从洛阳市人事考试中心获悉，2022年洛阳市机关事业单位工勤技能岗位等级“人机对话”考试将于9日启动，还未打印准考证的考生请务必在今天24时前打印。

　　本次“人机对话”考试考点设在洛阳职业技术学院会计学院，分职业道德、职业能力、岗位技能3个考试科目。据了解，机关事业单位工勤技能岗位共分五级，其中一级(高级技师)最高，五级(初级工)最低。今年洛阳市机关事业单位工勤技能岗位等级考核工作从3月开始，经网上报名、资格审核，全市共有3025人申报晋级考核，其中五级2人，四级183人，三级804人，二级1074人，一级962人。

　　此次洛阳考区组织的“人机对话”考试，主要集中在二级(技师)至五级(初级工)，涉及考生2063人。考试分6个批次进行，分别在7月9日、10日、16日、17日、23日。一级(高级技师)考试时间及地点，根据全省工考工作安排另行通知。特别提醒以下几点：

　　考试时间

　　7月9日至7月24日(具体时间见本人准考证)。

　　考试地点

　　洛阳职业技术学院会计学院(洛阳市西工区九都路9号)。

　　考试方式

　　考核采用人机对话方式进行。

　　打印准考证

　　二级至五级考生登录河南省工勤技能岗位等级考核网上报名系统打印本人准考证。准考证打印时间截至7月8日24时。

　　请参加考试的考生务必在7月8日24时前打印本人准考证，以免影响考试。打印前请仔细阅读疫情防控告知暨承诺书、准考证上的应考人员须知，注意本人考试时间、地点、考场、座号等信息。

　　考试科目及时间

　　职业道德 9:00—10:00；

　　职业能力 10:30—11:30；

　　岗位技能 15:00—16:00。

　　疫情防控要求

　　考生参加考试须满足以下条件：

　　1.健康码为绿码，通信大数据行程卡显示无异常；

　　2.所有考生需提供本人开考时间前48小时内的核酸检测阴性证明(纸质版、电子版均可)。

　　3.现场体温测量正常(＜37.3℃)，无新冠肺炎相关症状。

　　4.不能提供规定时间内核酸检测阴性证明的，健康码、通信大数据行程卡非绿码及体温不达标的，不得进入考点。

　　5.考试期间全程佩戴一次性医用口罩。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 杨超 赵前进)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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