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乡村振兴新画卷——洛阳“建强副中心 形成增长极”见闻之三
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南日报客户端 2022.07.08 11:18

　　编者按

　　洛阳是中原城市群副中心城市，在全省经济大盘中的地位举足轻重，省委、省政府高度重视洛阳副中心建设，并提出了“建强副中心、形成增长极”重要要求。

　　洛阳市按照中央、省委部署要求，立足实际，提出以产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”为抓手，统筹推进省委“十大战略”落实，以重点工作突破带动全局工作跃升，副中心建设呈现新气象、产业发展有了新突破、城乡建设展现新面貌。河南日报推出洛阳“建强副中心、形成增长极”见闻系列报道。

　　蝉噪林逾静，鸟鸣山更幽。

　　老君山、鸡冠洞、重渡沟等十大景点免费畅游，给夏天一个清凉选择；在嵩县车村镇龙王村“红军长征纪念碑”前上一堂党史课……随着暑假来临，栾川、嵩县等地迎来了久违的旅游热。

雨后天桥沟村犹如人间仙境。洛阳日报供图

　　展现“别样风采”，实现文旅融合发展，已成为洛阳不少县(市、区)助力乡村振兴的一条坦途。

　　去年以来，洛阳市按照中央、省委决策部署，立足当地实际，探索出以坚守防止返贫“一条底线”，扭住“三清两建”、乡贤返乡创业、乡村运营、集镇建设、“三变”改革“五个抓手”，强化党的领导“一项保障”为核心组成的“151”工作举措，为洛阳加快实现乡村“五大振兴”提供了全新路径。

　　 引人才 聚资源 返乡创业起新潮

　　入驻“零门槛”、服务“零死角”、合作“零矛盾”、政策“零棚架”……今年年初，栾川县面向全国招募“乡村运营商”。截至目前，共有200多个运营团队主动对接，签约运营商35家，充分激活了乡村资源。除栾川外，洛宁、新安、嵩县、宜阳等地也陆续出台一系列政策，吸引大批“绿水青山合伙人”积极加盟。

合峪镇砚台村童话小镇的亲子乐园。李朋博 摄

　　乡村振兴的人才库里不仅有专业运营团队，还有归来的乡贤能人。

　　如何让年轻人愿意留在乡村，促进乡村振兴？新安县南李村镇铁李村海归学生郜思雨一直在身体力行，寻找答案。还在上大学时，她便坚定了扎根基层，带领全村人致富的决心，她创立的万羽养殖场已实现年纯收益400万元，带动31户农户每年新增收益3000元以上。

　　乡村振兴，人才是关键。为鼓励乡贤返乡，洛阳市推出了一揽子政策措施，鼓励引导企业家、外出务工人员、大中专院校毕业生、退役军人等乡贤返乡创业，引领乡村产业发展，全面推进乡村振兴。

万羽养殖场内部。新安县宣传部供图

　　“乡贤扎根乡土、情系乡愁，以乡贤返乡创业为抓手发展乡村产业，可产生‘一子落、满盘活’的多赢效果。”洛阳师范学院教授刘玉来说。

　　截至目前，洛阳全市返乡创业乡贤已达4.22万人，落地项目2534个，完成投资165.4亿元，带动26.8万人就业。洛阳农业农村局相关负责人介绍，下一步，洛阳将持续开展“千企兴千村”活动，探索建立“名誉村长”制度等，让广大乡贤安心生活、舒心创业。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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