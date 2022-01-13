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最新规划！涉及涧西区兴隆寨村拆迁安置……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市自然资源和规划局网站 2022.07.08 11:27

　　最新消息！日前，洛阳市自然资源和规划局网站发布《洛阳市涧西区兴隆寨村控制性详细规划》。一起来看具体内容。

洛阳市涧西区兴隆寨村控制性详细规划

　　(一)规划编制情况

　　本次规划范围东至涧滨西路，南至洛河，西至南昌路，北至九都路，总用地面积226.8公顷(约3400亩)。本次控规的编制按照居住区设计规范及相关法律法规进行规划设计，以利于城市建成区城市更新工作的推进，妥善解决了兴隆寨村整村拆迁安置遗留问题，完善了市政、公共配套设施，提升了片区居住品质与城市风貌。

　　(二)发展目标

　　将规划区定位为：以人本、共享为导向的生态、宜居城区。构建面向人群多元需求的城市尺度，提供优质、共享的服务产品，构建以人为尺度的生活圈；以洛河、涧河为基底，构建区域水脉绿网交织的生态网络；良性把控开发强度和建筑风貌，塑造现代唐风、特色彰显的城市形态。

　　(三)用地布局

　　规划总用地面积226.8公顷，城市建设用地包括公共管理与公共服务用地、商业服务业设施用地、绿地与广场用地、居住用地、道路与交通设施用地、公用设施用地六类。

　　(四)城市设计引导及建设用地开发强度

　　建筑高度控制：考虑与周边自然环境协调共生，打通洛河、涧河与城市之间的视线通廊，形成协调合理的天际轮廓线。沿涧河滨水通廊两侧高度应严格控制，城市天际线应富有变化，新建安置住宅与商业建筑高度控制在100米以下，教育建筑高度控制在24米下。

　　建筑风貌：区域整体建筑风貌为现代新唐风，建筑风格以现代风格为主，适当增加唐风元素，注意展现洛阳地方特色。居住建筑形式宜立面加入唐风符号和元素，多层住宅可采用新唐风坡顶或坡檐；公共服务建筑宜用现代材料和手法，表现出传统的韵味，传承与展现洛阳历史特色与时代精神；商业建筑应展现唐文化与现代相结合的特点，打造洛阳特色商业。

　　(五)城市更新规划

　　新建社区以人民美好生活向往为中心，聚焦人本化、生态化、数字化三维价值坐标，突出高品质生活主线，构建以未来邻里、教育、健康、创业、建筑、交通、低碳、服务和治理等“九大场景”创新为重点的集成系统。

　　老旧小区以完善居住体验为中心，突出民生民心愿景，充分利用沿街商铺、公共建筑等空间优化设施配置，构建以当代品质社区、智慧社区、文化社区为一体的功能完善且复合的城市综合居住社区。

　　(六)市政基础设施支撑系统规划

　　在现状路网基础上，打通支路网，形成以快速路、主干路、次干路为骨架，以支路为支撑的道路系统布局。道路断面采用“机非隔离”设计。

　　保留现状丽春路变电站、张庄水源厂、排水泵站，完善区域供水、排水、供气、电力电信等管网系统，为居民生活提供可靠保障。结合珠江新村改造，规划新建一处特勤消防站，提高区域灾害应急救援能力。
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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