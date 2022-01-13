车主注意！这样停车操作会导致重复收费

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：在城市停车泊位上停车，因之前有欠费，此次合并缴费后，车辆并未移动，又收到入场通知，需要再次缴纳停车费，这样重复收费是何原因？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：在城市停车泊位上停车，因之前有欠费，此次合并缴费后，车辆并未移动，又收到入场通知，需要再次缴纳停车费，这样重复收费是何原因？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：在城市停车泊位上停车，因之前有欠费，此次合并缴费后，车辆并未移动，又收到入场通知，需要再次缴纳停车费，这样重复收费是何原因？
洛阳弘义集团回复：项目公司停车平台因为是地磁感应计时计费的，所以支付后，应按规定离开。如不开走车辆，地磁再次感应到车辆就会属于第二次停车，同时就会产生新订单。
项目公司停车平台均为先停车后缴费，是不能提前支付的，在缴费页面和小票上有相应提示。
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