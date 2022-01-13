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37℃以上！洛阳市气象台发布高温橙色预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.08 09:45

　　7月8日8时40分，洛阳市气象台发布高温橙色预警信号：

　　预计今天白天，洛阳市涧西区、西工区、瀍河区、老城区、洛龙区、伊滨区最高气温将升至37℃以上，请注意防范。

　　防御指南：

　　1.政府及相关部门应按照职责落实防暑降温保障措施。

　　2.尽量避免在高温时段进行户外活动，高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间。

　　3.有关部门应对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施。

　　4.有关部门和单位应当注意防范因用电量过高，以及电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。

　　历史上的今天

　　1964年的今天，市区最高气温为39.6℃，是有气象记录以来该日气温的最高值。

　　1969年的今天，市区出现34.7毫米的大雨天气。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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