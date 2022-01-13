九五折！五类特困行业实行用电阶段性优惠

为积极响应国家、省、市关于惠企纾困、促进经济平稳健康发展的政策精神，帮助受疫情影响严重的特困行业渡过难关，国网洛阳供电公司严格落实特困行业用电阶段性优惠政策。

为积极响应国家、省、市关于惠企纾困、促进经济平稳健康发展的政策精神，帮助受疫情影响严重的特困行业渡过难关，国网洛阳供电公司严格落实特困行业用电阶段性优惠政策。根据《河南省发展和改革委关于对特困行业实行用电阶段性优惠的通知》要求，对餐饮业、零售业、旅游业、民航业、公路水路铁路运输业等特困行业，2022年6月1日至8月31日抄表电量按当月电度电价水平的95%结算。

符合此次电价优惠政策相关条件的企业及个体工商户，可通过“网上国网”APP特色服务板块、微信或支付宝扫描“特困行业用电阶段性优惠申报”二维码、到供电营业厅办理等3种方式申报。其中，非供电公司直供的用户，应向商业综合体、产业园区、物业、写字楼等转供电主体申报，由转供电主体汇总其供电区域内符合优惠范围的企业信息，集中申报。发改委在7月和8月末对申报名单进行核查认定。

用户从7月1日起可自行申报，申报时间为7月1日至8月31日。国网洛阳供电公司将根据发改委认定名单，于9月底前通过逐月结算、统一清算等方式对用户实施优惠。国网洛阳供电公司工作人员表示，选择6月至8月实施九五折优惠，主要考虑到夏季是用电高峰，这样可以让市场主体享受到最大优惠。（孙振瑞）④