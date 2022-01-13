洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

九五折！五类特困行业实行用电阶段性优惠
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.08 09:41

　　为积极响应国家、省、市关于惠企纾困、促进经济平稳健康发展的政策精神，帮助受疫情影响严重的特困行业渡过难关，国网洛阳供电公司严格落实特困行业用电阶段性优惠政策。根据《河南省发展和改革委关于对特困行业实行用电阶段性优惠的通知》要求，对餐饮业、零售业、旅游业、民航业、公路水路铁路运输业等特困行业，2022年6月1日至8月31日抄表电量按当月电度电价水平的95%结算。

　　符合此次电价优惠政策相关条件的企业及个体工商户，可通过“网上国网”APP特色服务板块、微信或支付宝扫描“特困行业用电阶段性优惠申报”二维码、到供电营业厅办理等3种方式申报。其中，非供电公司直供的用户，应向商业综合体、产业园区、物业、写字楼等转供电主体申报，由转供电主体汇总其供电区域内符合优惠范围的企业信息，集中申报。发改委在7月和8月末对申报名单进行核查认定。

　　用户从7月1日起可自行申报，申报时间为7月1日至8月31日。国网洛阳供电公司将根据发改委认定名单，于9月底前通过逐月结算、统一清算等方式对用户实施优惠。国网洛阳供电公司工作人员表示，选择6月至8月实施九五折优惠，主要考虑到夏季是用电高峰，这样可以让市场主体享受到最大优惠。（孙振瑞）④
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
        寻味伊河渡，美食继续尝。上周，记者向您推荐了在市区难觅的粉汤，今天，向您推荐色泽鲜亮、食材丰富、美味...
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
    		•
    		 
    新闻排行
  • 心静自然凉！这些自带“凉感”的词语...
  • 2022年高招录取今日开始 3种途径可查...
  • 锚定精密轴承 发展“风口”产业【组图】
  • 注意防范！明天洛阳将迎40℃高温天
  • 洛阳市城管局详细解答“首次轻微违停...
  • 洛阳中心城区两条公交线路调整
  • 江凌到洛宁县调研
  • 到2025年，洛阳将推动耐火材料产业规...
  • 《孤勇者》凭啥风靡洛阳中小学
  • 特色养殖鸵鸟 “驮”起增收致富路【组...
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    “官方带娃”来袭，暑...
    防汛演练提升应急能力...
    河洛孔祠：传承孔子儒...
    涧西区长安路二社区邻...
    精彩热帖

    不畏高温的洛轴人

    荷叶

    七月荷花

    燕鸥
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605