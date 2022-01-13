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洛龙区实现乡村（社区）文化合作社全覆盖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.08 08:48
戏曲活动课通过“精彩洛龙”微信公众号直播

　　6日上午，一场名师亲授的戏曲活动课在洛龙区龙瑞社区新时代文明实践站内火热开讲。这堂课的讲师是豫剧大师马金凤先生的亲传弟子、国家一级演员关美利，来上课的都是社区里的戏曲“发烧友”。课程内容通过“精彩洛龙”微信公众号同步直播。

　　“咱们唱戏时的发声是有技巧的，很多时候都要用到头腔、鼻腔共鸣，而不能只靠嗓子。”在听过学员们的试唱后，关美利指出问题所在并亲自示范正确的发声方式。“还真跟刚才不一样了！”学员张新彩自告奋勇第一个站起来，按照关美利教授的方式唱了几句，音色明显更加清亮，她又惊又喜，“我找到点儿感觉了！”

　　今年60岁的张新彩当了半辈子的农民，虽然从年轻时就喜欢听戏、唱戏，但当时她并没有系统学习戏曲的机会。“现在多好啊，在家门口就能跟着名师学习，这搁以前哪儿敢想。”张新彩说，她是关美利的戏迷，也是社区戏曲合作社的资深志愿者，她的梦想就是有一天能够站上舞台唱一段。

　　龙瑞社区党委书记王振亚介绍，张新彩的梦想并不遥远。据了解，龙瑞社区戏曲活动课是社区文化合作社的亮点，截至目前，参与活动的居民已超200人次，网络同步直播课程观看人数近3万人次。今年以来，龙瑞社区深耕社区文化合作社打造，重点建设“5分钟文化圈”，邀请13名市级文化顾问、26名区级文明实践策划师和153名社区文化骨干走进社区“结对子”，对居民志愿者进行免费培训，对活动内容进行专业指导和改良。与此同时，社区还积极搭建草根舞台，助力更多像张新彩一样有梦想的社区居民追梦、圆梦。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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