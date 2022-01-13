研制电池热管理系统 助力绿色经济发展

近日，在凯迈(洛阳)机电有限公司生产车间，工作人员正在生产、测试电池热管理系统。 近日，在凯迈(洛阳)机电有限公司生产车间，工作人员正在生产、测试电池热管理系统。 凯迈(洛阳)机电有限公司研制的电池热管理系统，是通过对电池组进行热管理，确保电池组始终保持最佳工作温度，以此达到延长电池组循环寿命，提升电池充、放电安全性的目的。该产品广泛应用于新能源车辆动力电池和电储能行业储能电池的热管理，目前已向东风、陕汽等商用车厂进行批量配套供货。2022年上半年，该公司销售收入同比增长55%。（洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 通讯员 陈健 摄）