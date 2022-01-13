定向培养军士体检11日开始

昨日，定向培养军士院校2022年在我省招生体检控制分数线出炉。根据安排，我市考生体检时间为7月11日至16日。

昨日，定向培养军士院校2022年在我省招生体检控制分数线出炉。根据安排，我市考生体检时间为7月11日至16日。

“定向培养军士招生执行专科提前批录取政策，考生毕业后取得大专学历。”市招生考试中心普招科科长高冰南说，今年，我省依托46所高职院校，招收定向培养军士2572人。达到报考院校控制分数线且体检合格的考生，方可参加定向培养军士招生录取。

我市考生体检时间为7月11日至16日，根据考生所在县区分批进行，体检地点在涧西区第六人民医院。具体安排：7月11日，全市过线女考生、老城区、伊川县；7月12日，西工区、宜阳县；7月13日，偃师区、新安县；7月14日，洛龙区、汝阳县；7月15日，孟津区、洛宁县、栾川县；7月16日，涧西区、瀍河区、嵩县。

“当天参加体检的考生要在7点前报到，迟到者视为放弃。”市征兵办负责此次体检工作的相关人员说，建议考生体检前两天清淡饮食，注意休息，体检前一天22点后禁食禁水。体检当天须空腹到场，穿宽松且无金属饰品的服装，全程须严格遵守疫情防控要求。

体检结论为合格或不合格，当场告知考生。7月24日，考生可登录河南省教育厅便民服务大厅网站(http://bmfw.haedu.gov.cn)或“河南征兵”微信公众号自行查询体格检查、政治考核结论。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）