全国政协调研组来洛 曹培玺带队

5日至6日，全国政协常委、经济委员会副主任，中国华能集团有限公司原董事长曹培玺率队来洛，就“健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制”进行民主监督性调研。

5日至6日，全国政协常委、经济委员会副主任，中国华能集团有限公司原董事长曹培玺率队来洛，就“健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制”进行民主监督性调研。

全国政协常委、中国核工业集团有限公司原董事长王寿君，全国政协委员、中国证监会原主席肖钢，全国政协委员、洛阳理工学院副院长马珺，全国政协参政议政人才库特聘专家、全国工商联原专职副主席庄聪生，全国政协委员、省政协副秘书长张广东，省政协经济委员会副主任高明礼等一同来洛。市领导杨炳旭、魏险峰、肖宏滨、张伊民等参加活动。

在洛期间，调研组先后前往河南纬达勘测规划设计有限公司、河南通达电缆股份有限公司实地调研，详细了解企业生产经营、产品研发、市场拓展等情况，并重点对企业财务状况、有无拖欠账款等进行了专题询问。随后，调研组分别与我市相关部门和部分企业负责人座谈，听取有关情况汇报和意见建议，共同分析问题成因和解决路径，助力企业健康发展。

调研组指出，健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制是护航中小企业健康发展的重要措施，党中央、国务院对此高度重视。调研组此行将在深入调研、充分沟通的基础上，总结好的经验做法，梳理存在的薄弱环节，提出针对性的意见建议，形成专题民主监督报告，协助党和政府解决问题、改进工作，健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制，支持中小企业纾困解难健康发展，为打造市场化、法治化、国际化营商环境贡献智慧和力量。

调研组一行还参观了“不忘初心、信念永恒——洛耐职工怀念习仲勋同志展览”，开展党史学习教育，感受老一辈革命家的崇高品格和精神风范。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）