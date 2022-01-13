洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

往届世客会回顾：客家盛会应运而生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.08 08:23

　　开栏语

　　日前，我市成功获得世界客属第33届恳亲大会举办权。世界客属恳亲大会于1971年缘起香港，先后在亚、美、非三大洲多个国家和地区成功举办，是国际上最具影响力的华人盛会之一，也是各国、各地区客家人开展经济合作和文化交流的重要舞台。从今日起，本网开设《往届世客会回顾》栏目，盘点往届世客会情况，介绍世客会的发展历程。敬请关注。

　　第1届 举办时间：1971年 举办地：香港

　　1971年9月28日，香港崇正总会为庆祝其成立50周年暨“崇正大厦”落成，特邀47个国家和地区的客属团体250位代表参加，于香港九龙弥敦道国际大酒楼及设在跑马地的香港崇正总会大礼堂举行庆祝活动。

　　与会代表决议，将此次活动定为“世界客属第1届恳亲大会”，并要求每隔两年轮流在世界各地有关城市召开一届，世界客属恳亲大会应运而生。会议决议，第2届恳亲大会由台北“中原客家联谊会”负责筹办。

　　第2届 举办时间：1973年 举办地：台北

　　1973年10月5日至8日，世界客属第2届恳亲大会在台北市延平南路“中山堂”举行。大会由台北“中原客家联谊会”主持，共有来自世界多个国家和地区的67个客属团体共2400位代表参加。大会决议，第3届恳亲大会由泰国客属总会筹办。

　　第3届 举办时间：1976年 举办地：台北

　　由于泰国当时国内情况有变，世界客属第3届恳亲大会改由台北“世界客属总会”主办，并推延至1976年10月7日至9日在台北市延平南路“中山堂”举行，世界多个国家和地区的61个团体共1352位代表出席了会议。

　　第4届 举办时间：1978年 举办地：美国旧金山

　　1978年9月29日至10月2日，世界客属第4届恳亲大会在美国旧金山皇后大酒店举行。大会由美国三藩市崇正总会主办，来自世界多个国家和地区的25个客属团体共820位代表参加了大会。会议决定：为保持客属团体传统固有语言口音，今后凡属客属人士集会，均采用客家话发言。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
        寻味伊河渡，美食继续尝。上周，记者向您推荐了在市区难觅的粉汤，今天，向您推荐色泽鲜亮、食材丰富、美味...
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
    		•
    		 
    新闻排行
  • 心静自然凉！这些自带“凉感”的词语...
  • 2022年高招录取今日开始 3种途径可查...
  • 锚定精密轴承 发展“风口”产业【组图】
  • 注意防范！明天洛阳将迎40℃高温天
  • 洛阳市城管局详细解答“首次轻微违停...
  • 洛阳中心城区两条公交线路调整
  • 江凌到洛宁县调研
  • 到2025年，洛阳将推动耐火材料产业规...
  • 《孤勇者》凭啥风靡洛阳中小学
  • 特色养殖鸵鸟 “驮”起增收致富路【组...
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    “官方带娃”来袭，暑...
    防汛演练提升应急能力...
    河洛孔祠：传承孔子儒...
    涧西区长安路二社区邻...
    精彩热帖

    不畏高温的洛轴人

    荷叶

    七月荷花

    燕鸥
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605