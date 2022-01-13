往届世客会回顾：客家盛会应运而生

日前，我市成功获得世界客属第33届恳亲大会举办权。世界客属恳亲大会于1971年缘起香港，先后在亚、美、非三大洲多个国家和地区成功举办，是国际上最具影响力的华人盛会之一，也是各国、各地区客家人开展经济合作和文化交流的重要舞台。

开栏语

日前，我市成功获得世界客属第33届恳亲大会举办权。世界客属恳亲大会于1971年缘起香港，先后在亚、美、非三大洲多个国家和地区成功举办，是国际上最具影响力的华人盛会之一，也是各国、各地区客家人开展经济合作和文化交流的重要舞台。从今日起，本网开设《往届世客会回顾》栏目，盘点往届世客会情况，介绍世客会的发展历程。敬请关注。

第1届 举办时间：1971年 举办地：香港

1971年9月28日，香港崇正总会为庆祝其成立50周年暨“崇正大厦”落成，特邀47个国家和地区的客属团体250位代表参加，于香港九龙弥敦道国际大酒楼及设在跑马地的香港崇正总会大礼堂举行庆祝活动。

与会代表决议，将此次活动定为“世界客属第1届恳亲大会”，并要求每隔两年轮流在世界各地有关城市召开一届，世界客属恳亲大会应运而生。会议决议，第2届恳亲大会由台北“中原客家联谊会”负责筹办。

第2届 举办时间：1973年 举办地：台北

1973年10月5日至8日，世界客属第2届恳亲大会在台北市延平南路“中山堂”举行。大会由台北“中原客家联谊会”主持，共有来自世界多个国家和地区的67个客属团体共2400位代表参加。大会决议，第3届恳亲大会由泰国客属总会筹办。

第3届 举办时间：1976年 举办地：台北

由于泰国当时国内情况有变，世界客属第3届恳亲大会改由台北“世界客属总会”主办，并推延至1976年10月7日至9日在台北市延平南路“中山堂”举行，世界多个国家和地区的61个团体共1352位代表出席了会议。

第4届 举办时间：1978年 举办地：美国旧金山

1978年9月29日至10月2日，世界客属第4届恳亲大会在美国旧金山皇后大酒店举行。大会由美国三藩市崇正总会主办，来自世界多个国家和地区的25个客属团体共820位代表参加了大会。会议决定：为保持客属团体传统固有语言口音，今后凡属客属人士集会，均采用客家话发言。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）