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“全民养老时代的困与解”系列谈之二：把社区“老年友好”的步子迈得更大
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.07.08 08:14

　　“不出社区，把事办成。”升级后的长安路二社区邻里中心，从党群服务、卫生服务、养老服务、文化活动等公共服务，到菜鸟驿站、便民商店、理发店、裁缝店等提供的便民服务，想要的养老服务大多可找到，为老年人乐享社区生活提供“一站式”平台。

　　社区是老年人生活的主要场所，其“老年友好”程度，直接关系到银发族的生活品质。目前，九成以上的老年人依托社区居家养老，随着人口老龄化的加速，老年人日常生活与社区服务“不适老”、社区环境“不友好”之间的矛盾凸显。比如，小区台阶老旧、缺少无障碍坡道和上下楼电梯，小区广场舞跳不开，公交站离得远，日常消费业态单一又分散等，许多年轻人看来不起眼的问题，却阻碍了老年人的正常生活。

　　建设老年友好型社区，是大家的期盼。

　　如果说，“儿童友好”是用“一米的高度看世界”，那么，“老年友好”就是以老年人的视角和体验改进社区基础设施和公共服务。近年，我市以“一中心一公园”(邻里中心和社区体育公园)建设为重点，推动公共服务进社区、提速老旧小区等“适老化”改造，将“老年友好”观念深深嵌入社区发展。一家家邻里中心谋划建设，将照护、就医、助餐、精神文化等服务及功能集成整合于此；一个个社区体育公园建成投用，让“广场舞”“篮球赛”和谐相容；一批批老旧小区连片改造，无障碍通道和电梯方便老年人出行……围绕“老年友好”不断挖潜增能，社区兜住老年人的“刚需”，也黏住他们的心，让老年人“原居安老”。

　　“老年友好”不仅是一种理念，更是一种鞭策。将社区“老年友好”的步子迈得更大，以“老人视角”思考深层需求，集成更多公共服务资源为“老”所用，加快消除“不适老”的盲区、补齐“不友好”的短板，提高社区养老服务设施的密度和品质，让老年人在家门口安享幸福晚年！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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