2022年高招录取今日开始 3种途径可查询录取结果

今日，我省2022年高招录取开始。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒考生，可通过3种途径查询录取结果，被录取考生及早领取纸介质档案。 今日，我省2022年高招录取开始。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒考生，可通过3种途径查询录取结果，被录取考生及早领取纸介质档案。 高招录取今日开始，3种途径可查询录取结果 我省高招第三次志愿填报已经结束，今日，2022年高招录取开始。 各批次录取时间 7月8日至9日 本科提前批 7月8日至10日 专升本、对口本科 7月8日至11日 艺术类本科提前批 7月9日 体育本科 7月10日 国家专项计划本科批 7月16日至17日 艺术本科A段 7月18日至20日 本科一批 7月21日 地方专项计划本科批、艺术本科B段 7月28日至30日 本科二批 8月3日至5日 专科提前批、艺术类专科、体育专科、对口专科 8月9日至11日 高职高专批 考生可通过以下途径查询本人录取结果 网站查询 省教育考试院官网、省招生考试信息网、省普通高校招生考生服务平台等。 邮件查询 省教育考试院通过普通高招考生服务平台只读邮件向考生发送录取信息。 “豫事办”小程序查询 考生可在支付宝首页搜索“豫事办”小程序，进入“录取结果查询”服务事项查询。 高校录取结束时间不一致，录取结果不是一次性公布的，一般在每个批次开录后3天至5天内可查到档案状态。每个批次录取结束后一周左右，高校将寄发通知书，具体邮寄时间视距离而定。高冰南提醒，考生若长时间没有收到录取通知书，可向录取学校电话咨询。 下一页 尾页 [1] [2]