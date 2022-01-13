拥有幸福的晚年是所有老年人的追求，一些不法分子利用这一心理，将魔爪伸向了该群体。

绘图 雅琦

拥有幸福的晚年是所有老年人的追求，一些不法分子利用这一心理，将魔爪伸向了该群体。近日，市公安局西工分局成功打掉一个养老诈骗犯罪团伙，办案民警在介绍案情的同时，想借此机会给老年朋友们上一堂如何识破养老诈骗骗局的宣传课。

收藏品骗局，上当的大多是老年人

办案民警告诉记者，此次抓获的团伙实施的是典型的收藏品诈骗。

2014年至2021年，该团伙先后在西工区多个商务写字楼里开设公司，采取电话邀约、发放传单、赠送小礼品等方式，邀请客户到公司“投资”，“投资”对象主要是字画、纪念币等收藏品。

“实际情况是，真正被引诱到现场的，大部分是老年人。”办案民警说，见到老年人后，经过训练的公司销售人员会先和这些老年人交谈，培养感情，然后再从“专业”的角度介绍这些收藏品的价值所在、升值空间，并从侧面了解他们的家庭情况。

“他们从中筛选出购买力强、容易受骗的客户作为作案目标，按照培训话术对这些客户进行一对一讲解，向客户宣传收藏品的升值前景，并以‘高价回购’‘溢价回购’等为诱饵，吸引受害人‘投资’，继而承诺到期回购并返还高额利息。”办案民警说，为了增加可信度，他们会让销售人员从客户手里买收藏品，这种虚假回购的行为实际是在“钓鱼”。

“目前掌握的受害者有30多人，大多是老年人。”办案民警说，为了侦破此案，西工分局成立了由刑侦大队、西工派出所与相关警种组成的专案组，全力开展破案攻坚。今年5月，办案民警成功抓获3名在洛犯罪嫌疑人，近日又在四川成都将主犯王某抓获，成功将涉嫌养老诈骗的犯罪团伙一网打尽。

目前，案件正在进一步办理。

这7种骗局，老年人尤其要警惕

近年，随着我国社会老龄化程度加深，专门针对老年群体实施诈骗的案件逐渐增多。办案民警根据经验，梳理出7种养老诈骗骗局，并给出防诈提示，助您识破相关骗局。

1.保健品骗局

老年人十分注重养生，诈骗分子借此诱惑老年人高价购买保健品，某些受疾病困扰的老年人会相信诈骗分子所说的各种“神奇疗法”。

诈骗分子打着送鸡蛋、水果、小家电的幌子，租用专门场地向老年人宣传保健品，夸大产品功效，实施诈骗。

防诈提示：要相信科学，不要相信诈骗分子所说的包治百病的“灵丹妙药”。身体不舒服时，要及时去正规医院就医，相信医生。不要从非法渠道购买保健品，保健品不能治病，相反，伪劣的保健品还可能加重患者病情，贻误治疗时机。

2.缴纳养老保险费骗局

诈骗分子以认识相关工作人员的名义，一次性收取未参保人员数万元，谎称可为未参保人员代办服务，让未参保人员误以为一次性补缴社会养老保险费即可享受养老保险待遇。

防诈提示：在许多案例中，诈骗分子通常会让老年人向家人隐瞒情况，建议老年人多关注一些与自己生活息息相关的政策及社会新闻。子女要多与家中的老年人沟通，了解他们的近况。若发现老年人被骗，应耐心劝导，及时止损，并立即报警。

3.“中奖”骗局

诈骗分子利用伪基站或者互联网软件群发虚假中奖信息，一旦有人联系兑奖，诈骗分子就以“公证费”“转账手续费”“滞纳金”等各种名目要求汇钱，实施诈骗。

防诈提示：天上不会掉馅饼，更没有免费的午餐，老年人平时一定要注意增强防范意识，收到类似“中奖”信息时千万不要轻信，不要贪图意外之财，以免上当受骗。

4.低价旅游骗局

诈骗分子组织低价旅游活动，诱骗老年人旅游，然后通过强制、诱导、忽悠、捆绑销售等手段，让老年人高价购买商品，或者途中变相增加旅游费用。

防诈提示：老年人要主动拒绝“不合理低价游”，不盲目追求便宜，签订正式旅游合同，对不能辨别真假的物品要谨慎购买，在旅游消费时，务必索取发票、收据等凭证，以便事后维权。