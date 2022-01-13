徐衣显主持召开市政府第116次常务会议

7日下午，市长徐衣显主持召开市政府第116次常务会议，学习习近平总书记近期重要讲话精神，研究环保督察整改、生活垃圾分类、重点民生实事等工作。

市政府第116次常务会议要求

强化创新抓实项目蓄势赋能长远发展

扛牢责任标本兼治巩固提升生态品质

7日下午，市长徐衣显主持召开市政府第116次常务会议，学习习近平总书记近期重要讲话精神，研究环保督察整改、生活垃圾分类、重点民生实事等工作。

会议传达学习了习近平总书记在湖北武汉考察时的重要讲话精神，徐衣显强调，一要强化创新引领。聚焦“两基地三载体”，高标准编制伊滨科技城发展规划，加快推进龙门实验室建设，全力打造周山、伊滨智慧岛，建成高层次创新载体，集聚高水平创新人才，促进高效率成果转化。二要实施精准防控。坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，坚持外防输入、内防反弹总策略和动态清零总方针不动摇，坚持科学精准，突出高效统筹，实现“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”。三要完善基层治理。深化市域社会治理现代化试点建设，推动资源下沉一线，加快补齐基层短板，探索推广“数治”模式，推动公共设施便利化、公共服务社区化、基层治理智慧化。四要抓好项目建设。要以全省第五期“三个一批”活动为契机，乘势而上、借势发力，推进项目建设提速提质，确保签约项目开工落地、在建项目竣工投产、竣工项目达产达效，为经济发展“全年红”奠定基础。

会议研究了省委环保督察反馈意见整改工作，徐衣显强调，环境保护督察是贯彻落实习近平生态文明思想，推动高质量发展的重大制度安排，各级各部门要始终心怀“国之大者”，切实扛牢政治责任，高标准、高质量完成整改目标任务，坚决守住生态环境质量“只能更好、不能变坏”的底线。要严格落实县区属地责任、行业监管责任、企业主体责任，项目化、方案化、清单化推动整改，形成工作闭环，确保见底清零。要积极创建国家生态文明建设示范市和无废城市，以创促改、以改助创，推动生态建设常态长效。要坚持“治”“建”“调”并举，举一反三、标本兼治，细化“当下改”的措施，建立“长久治”的机制，持续抓好精准治污、生态修复等工作，守护环境家底，释放生态红利。

会议听取上半年民生实事完成情况。徐衣显强调，各级各有关部门要坚持以人民为中心发展思想，主要负责同志一线调度、一线盯办，完善定期通报制度，加大统筹协调力度，力争年度民生实事9月份大头落地、10月份全面完成。要坚持最高标准，落实最严要求，抓好质量安全、严格规范验收，把民心工程打造成精品工程、放心工程，坚决兑现对全市人民的承诺。

会议研究了城市生活垃圾分类工作。徐衣显强调，垃圾分类是习近平总书记亲自倡导、亲自部署、亲自推动的重要工作，要学习借鉴先进经验，制定生活垃圾分类规划，完善政府奖补、市场运作机制，加强“小区—中转站—垃圾场”全流程管理，构建投放、收集、运输、处置闭环体系，确保年底前城市区生活垃圾分类覆盖率达到80%以上。

会议还研究了市属学校改革、现代市场流通体系、孵化育成、新型研发机构、金融支持科技创新、凯盛“一总部一中心三基地”建设等工作。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)