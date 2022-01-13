洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显主持召开市政府第116次常务会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.07 23:36

市政府第116次常务会议要求
强化创新抓实项目蓄势赋能长远发展
扛牢责任标本兼治巩固提升生态品质

　　7日下午，市长徐衣显主持召开市政府第116次常务会议，学习习近平总书记近期重要讲话精神，研究环保督察整改、生活垃圾分类、重点民生实事等工作。

　　会议传达学习了习近平总书记在湖北武汉考察时的重要讲话精神，徐衣显强调，一要强化创新引领。聚焦“两基地三载体”，高标准编制伊滨科技城发展规划，加快推进龙门实验室建设，全力打造周山、伊滨智慧岛，建成高层次创新载体，集聚高水平创新人才，促进高效率成果转化。二要实施精准防控。坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，坚持外防输入、内防反弹总策略和动态清零总方针不动摇，坚持科学精准，突出高效统筹，实现“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”。三要完善基层治理。深化市域社会治理现代化试点建设，推动资源下沉一线，加快补齐基层短板，探索推广“数治”模式，推动公共设施便利化、公共服务社区化、基层治理智慧化。四要抓好项目建设。要以全省第五期“三个一批”活动为契机，乘势而上、借势发力，推进项目建设提速提质，确保签约项目开工落地、在建项目竣工投产、竣工项目达产达效，为经济发展“全年红”奠定基础。

　　会议研究了省委环保督察反馈意见整改工作，徐衣显强调，环境保护督察是贯彻落实习近平生态文明思想，推动高质量发展的重大制度安排，各级各部门要始终心怀“国之大者”，切实扛牢政治责任，高标准、高质量完成整改目标任务，坚决守住生态环境质量“只能更好、不能变坏”的底线。要严格落实县区属地责任、行业监管责任、企业主体责任，项目化、方案化、清单化推动整改，形成工作闭环，确保见底清零。要积极创建国家生态文明建设示范市和无废城市，以创促改、以改助创，推动生态建设常态长效。要坚持“治”“建”“调”并举，举一反三、标本兼治，细化“当下改”的措施，建立“长久治”的机制，持续抓好精准治污、生态修复等工作，守护环境家底，释放生态红利。

　　会议听取上半年民生实事完成情况。徐衣显强调，各级各有关部门要坚持以人民为中心发展思想，主要负责同志一线调度、一线盯办，完善定期通报制度，加大统筹协调力度，力争年度民生实事9月份大头落地、10月份全面完成。要坚持最高标准，落实最严要求，抓好质量安全、严格规范验收，把民心工程打造成精品工程、放心工程，坚决兑现对全市人民的承诺。

　　会议研究了城市生活垃圾分类工作。徐衣显强调，垃圾分类是习近平总书记亲自倡导、亲自部署、亲自推动的重要工作，要学习借鉴先进经验，制定生活垃圾分类规划，完善政府奖补、市场运作机制，加强“小区—中转站—垃圾场”全流程管理，构建投放、收集、运输、处置闭环体系，确保年底前城市区生活垃圾分类覆盖率达到80%以上。

　　会议还研究了市属学校改革、现代市场流通体系、孵化育成、新型研发机构、金融支持科技创新、凯盛“一总部一中心三基地”建设等工作。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
        寻味伊河渡，美食继续尝。上周，记者向您推荐了在市区难觅的粉汤，今天，向您推荐色泽鲜亮、食材丰富、美味...
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
    		•
    		 
    新闻排行
  • 心静自然凉！这些自带“凉感”的词语...
  • 洛阳市小学纷纷开办暑期托管班 新增素...
  • 洛阳市法院发出首份《未成年人犯罪记...
  • 洛阳市网上中介服务超市正式上线运行
  • 洛龙区辖区幼儿园计划于7月15日至8月1...
  • 今日小暑 洛阳晴天间多云 最高气温37℃
  • 锚定精密轴承 发展“风口”产业【组图】
  • 感动！人民日报官微关注发生在嵩县城...
  • 洛阳市直机关1808人献血72.26万毫升
  • 注意防范！明天洛阳将迎40℃高温天
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    “箱”遇美好 点亮洛城...
    宜阳县花果山乡碾沟村...
    洛龙区佃庄镇：插秧忙...
    汝阳县内埠镇马坡村：...
    精彩热帖

    不畏高温的洛轴人

    荷叶

    七月荷花

    燕鸥
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605