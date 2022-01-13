洛阳中心城区两条公交线路调整

7日，记者从洛阳市公交集团获悉，中心城区两条公交线路调整。
7日，记者从洛阳市公交集团获悉，中心城区两条公交线路调整。
7日，记者从洛阳市公交集团获悉，中心城区两条公交线路调整。
因联盟路太原路口供热工程封闭施工，自即日起，25路公交线路临时调整。从西苑路长安路口发车的班次，沿原线行至联盟路太原路口后改走联盟路、南昌路，之后恢复原线运营至文仲大道公交停车场。
因周山大道下穿隧道施工完毕，已具备车辆通行条件，从11日起，95路恢复公交周山大道路段运营。为保障牡丹大道沿线乘客出行，由牡丹广场增发7时、17时两个班次，沿原线行至周山大道洛宜路口后绕行洛宜路、张衡街、牡丹大道、周山大道，之后恢复原线。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲）
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