洛阳市组织召开新冠疫情防控知识培训视频会 强调这些重点！

7日，洛阳市组织召开新冠疫情防控知识培训视频会，对《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》及《河南省新冠肺炎疫情常态化防控工作方案3.0版》进行培训解读，要求全市上下统一思想、统一标准、统一措施，同心协力应对复杂疫情，共同守护洛阳安全。

7日，洛阳市组织召开新冠疫情防控知识培训视频会，对《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》及《河南省新冠肺炎疫情常态化防控工作方案3.0版》进行培训解读，要求全市上下统一思想、统一标准、统一措施，同心协力应对复杂疫情，共同守护洛阳安全。

当天会议采取线上线下结合的方式召开。会上提到，国内外疫情形势依然复杂严峻，外防输入仍然是我市疫情防控工作重中之重，各单位要克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，以时不我待的精神抓实抓细疫情防控各项工作。尤其近期，北京、西安等地出现的病例，基因测序结果显示感染的病毒均属于奥密克戎变异株BA.5分支。根据世卫组织通报，该分支传播速度更快，且具有更强的免疫逃逸能力，已经代替BA.2分支，成为目前全球新一轮疫情的主流分支。

会议要求，在落实最新版防控方案的基础上，各县区要加强督导和检查，尤其是对来(返)洛报备、核酸检测以及公共场所戴口罩、扫码登记等方面工作，属地政府和行业主管部门要担起责任，做到有人管、有人检查。坚持精准施策，做好中高风险地区及其他涉疫地区来返洛人员的风险研判。对车站及机场常态化卡口，重点人群常态化核酸检测和健康管理方面工作要抓实抓早抓好，切忌浮于表面。

会议特别提到，在做好疫情防控工作的同时，各县区要持续推动新冠疫苗接种工作，做到未雨绸缪、积极防护。目前，洛阳市60岁以上人群的新冠疫苗接种率仍相对较低，一旦感染导致重症和死亡的风险相对较高。因此，对于还未接种疫苗或未接种“加强针”的老年人，如果没有疫苗的禁忌症，建议要尽快主动接种疫苗。补齐防控短板，共同筑牢洛阳疫情防控安全屏障。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 文/图)