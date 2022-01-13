公益广告大赛吸引踊跃参与 洛阳多处亮起公益星光

7日，记者在洛阳市多处户外广告屏幕看到，一条条充满温暖的公益广告在屏幕上滚动，引得路人驻足观看。

7日，记者在洛阳市多处户外广告屏幕看到，一条条充满温暖的公益广告在屏幕上滚动，引得路人驻足观看。这些公益广告都是“杜康相约 传承经典”2022年度洛阳市公益广告大赛的宣传视频。

据了解，“杜康相约 传承经典”2022年度洛阳市公益广告大赛从2022年6月22日起，至7月30日结束。

本次大赛由洛阳市文明办、洛阳市创建办、洛阳市市场监督管理局、洛阳日报报业集团及洛阳杜康控股有限公司联合举办，面向全社会征集体现青年友好型城市、精神文明创建、特色志愿服务、中华优秀传统文化、乡村振兴等13个方面内容的公益广告作品。

洛阳市创建办相关负责人表示，本次大赛开赛以来，收到的参赛作品主题、形式多样，但都蕴含着满满的正能量，以轻松、活泼的方式彰显了城市的文明力量。希望通过大赛发掘出更多鼓舞人、感染人的优秀公益广告作品，助力我市创建全国文明典范城市。