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到2025年，洛阳将推动耐火材料产业规模突破300亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.07 20:38
洛阳利尔耐火材料生产车间

　　高光时刻。日前，伴随着喜庆鸣锣声，中钢洛耐日前在上海证券交易所科创板挂牌上市，立足新起点加快建设打造世界一流耐火材料企业。

　　协同发展。前不久，我省高温新材料产业研究院今年在洛启动建设，将围绕新一代氢冶炼用高温新材料技术及应用等技术难点发力，为实现“双碳”目标贡献“洛阳创新”。

　　耐火材料是洛阳特色产业集群，全市在产业创新研发和生产制造方面具备较强基础，去年产业规模约80亿元。根据《洛阳市耐火材料产业集群发展实施方案》(简称《方案》)，洛阳将按照产业发展“136”工作举措，做大做强耐火材料产业，加快建成国际一流的先进耐火材料创新研发生产制造基地。

　　到2025年，全市耐火材料产业规模突破300亿元

　　车间几乎空无一人，全自动配料系统、自动化干燥窑运行有条不紊，机械臂运转精确灵活……凭借多项智能化改造为企业发展赋能，洛阳利尔在今年获评“2021年度智能制造示范工厂”，成为全国唯一一家获得该称号的耐火材料企业。

　　根据《方案》，围绕耐火材料产业发展，洛阳将坚持创新驱动、智能制造和绿色发展，加快推进新技术、新装备、新产品和新服务协同发展，突出中钢洛耐和洛阳利尔行业龙头企业的引领带动作用，以加速产业集聚化发展为重点，力争到2025年——

　　创新优势更加突出。围绕新型耐火材料等，形成一批具有重要影响力的行业重大科技成果，建成国际一流的耐火材料产业技术创新研发基地。

　　产业规模不断壮大。全市耐火材料产业规模突破300亿元，年均增速约40%，培育百亿级行业领军企业1家。

　　产品结构持续优化。全市新型耐火材料产品比重提升至40%，建成全国领先的碳化硅、硅质、高纯氧化物等类型耐火材料产品生产制造基地。

　　发展质量明显提升。全市建成绿色工厂5家以上，耐火材料工业大数据平台服务企业超200家。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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