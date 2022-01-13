洛阳市城管局详细解答“首次轻微违停免罚”

本月1日起，洛阳市主城区机动车“首次轻微违停免罚”措施正式实施，“文明停车服务卡”同步上线。

本月1日起，洛阳市主城区机动车“首次轻微违停免罚”措施正式实施，“文明停车服务卡”同步上线。记者从洛阳市城市管理局获悉，新政策实施以来，全市已有2万多人注册“文明停车服务卡”，约600辆轻微违停机动车享受到免罚权益。结合近期群众疑问，该局进行解答。

“首次轻微违停免罚”权益一年可享受几次？

答：一年分两个周期，每6个月为一个周期，每个周期内可享受一次免罚权益。上半年周期为：1月1日0时至6月30日24时；下半年周期为：7月1日0时至12月31日24时。

如何注册“文明停车服务卡”？

答：第一步：微信搜索“洛阳城管执法”或扫违停告知单上的二维码，关注“洛阳城管执法”微信公众号。

第二步：点击公众号菜单界面下方的“违停处理”选项，选择“文明停车服务卡”，点击进入“洛阳城管执法违停处理服务”微信小程序，根据提示完成注册绑定车辆。

第三步：小程序首页车辆卡片颜色展示车辆当前违停状态，“轻微免罚，首违警告”图标展示当前免罚权益状态。