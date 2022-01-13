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助力端牢“中国饭碗”！这项“洛阳创新”推动大豆玉米带状复合种植
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.07 20:37

　　7日，记者从国家农机装备创新中心获悉，今年“三夏”期间，该中心研发的气吸式精量播种机成功投用，相关数据达到国内领先水平，为我国大豆玉米带状复合种植贡献“洛阳创新”。

　　作为重要的农业生产机械，精量播种机能够将作物种子按照农艺要求的株距、行距播入土壤，实现精量播种，为作物苗匀、苗齐、苗壮提供前期保障。

　　大豆玉米带状复合种植是今年国家重点示范推广的稳粮项目。抓好玉米大豆带状复合种植是贯彻落实党中央决策部署、保障国家粮食安全的战略手段，是落实耕地保护、促进农业可持续发展的有效途径，是促进农业高质量发展、推进乡村全面振兴的客观需要。

　　为响应国家积极推广大豆玉米带状复合种植要求，国家农机装备创新中心组织专门团队梳理农艺农机结合难点，最终成功研发的气吸式精量播种机，采用负压吸附技术，解决了大豆和玉米同时精准播种等行业难题，在匹配大功率拖拉机作业时，能够达到6到12行复合种植要求。

　　与同类产品相比，国家农机装备创新中心气吸式精量播种机还解决了传统精量播种机落种不均匀、种子浪费率较高、压力不稳定等问题。凭借整体模块化设计，该款机型可以方便快捷地调节行距。通过更换播盘、链轮等零部件，实现单播套种农艺转换。再加上优化曲线导种管、长条形闭气阀和加宽地轮支架等部件升级，播种机在实际应用中能够减少种子弹跳，改善播种均匀性，确保株距一致，减少塞土卡死情况，从而大大提升播种效率。

　　今年以来，该款播种机已在宁夏、洛阳地区进行玉米大豆带状复合种植的实地测试，测试结果表明，其播种均匀性良好，株距控制比较准确，平均株距与规定株距偏差小，下种量符合要求，能够满足当地套种农艺的需要，获得了一致好评。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 姜文君）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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