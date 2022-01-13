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找到了！不慎走失的智力残疾小伙儿已顺利回家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.07 18:06

　　“孩子找到了，谢谢你们！”7日上午，苦寻儿子一天一夜的王先生给记者发来微信语音，激动地传达了这个好消息。6日上午，王先生22岁的儿子小王不慎走失，在本网和民警的帮助下，他顺利找到了儿子。

　　王先生家住西工区纱厂路十字路口附近。6日11时许，王先生给记者打电话说，他患有智力残疾的儿子小王早上独自外出后，一直没有回家，很可能走丢了。他虽然已经报了警，但仍希望媒体发布报道。随后，洛报融媒第一时间在网上发布消息，呼吁市民积极提供线索。

　　当日下午，王先生告诉记者说，他通过查找公交公司监控发现，小王走失后曾乘坐公交车在洛龙区关林附近下了车，但是一家人在关林一带寻找了很久，并没有找到。

　　7日10时许，一夜没有合眼的王先生突然接到民警电话，说小王找到了。于是，他立即赶往市公安局洛龙分局高铁站治安派出所，把儿子带回了家。

　　原来，当日上午，民警在值班时发现了行为异常的小王，于是讲他带回了值班室，并提供了泡面、火腿肠等食物。随后，民警将这一情况上报至110联动中心，工作人员经过比对，感觉他就是王先生要找的人，于是立即通知了王先生。

　　“孩子丢了好几次，我们做家长心里很内疚。感谢公交公司和民警的帮助，也谢谢洛报融媒的报道，过去孩子走丢过，晚报还发动全城人帮我找了回来。”王先生说，他有两个孩子，为了生计，夫妻俩都在外打工，孩子只能由80多岁的老母亲在家照看。因为老母亲年事已高，一不留神，孩子会跑出去。今后，他会尽自己最大努力照顾好两个孩子。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图)

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　　＞＞＞洛阳22岁智障男子走失家属急盼好心人提供线索
[ 责任编辑：崔利利 ]
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