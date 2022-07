少儿编程、英文故事会……洛阳市少年儿童图书馆阅暑期活动邀您来

7日,记者从洛阳市少年儿童图书馆获悉,为丰富广大少年儿童的暑期生活,该馆面向青少年儿童推出“缤纷暑假·欢乐少图”暑期系列活动,有兴趣的小朋友和家长可报名参加。记者挑选了一些活动,为您详细介绍。 7日,记者从洛阳市少年儿童图书馆获悉,为丰富广大少年儿童的暑期生活,该馆面向青少年儿童推出“缤纷暑假·欢乐少图”暑期系列活动,有兴趣的小朋友和家长可报名参加。记者挑选了一些活动,为您详细介绍。 洛阳市少年儿童图书馆总馆(洛阳市会展中心三楼) ●少儿编程公益课 通过图形化编程软件讲解基本的程序结构、画图等知识,锻炼孩子的逻辑思维能力、专注力等。 时间:7月8日至8月26日期间每周五、8月28日 对象:8岁以上儿童 ●小小图书管理员 洛阳市少儿图书馆在暑假期间举行“小小图书管理员”岗位体验的招募,为小读者们提供社会实践的平台。 时间:7月5日至8月28日 对象:10岁以上儿童 ●萤火虫英文故事会——《Guess How Much I Love You》 时间:7月9日15时 对象:5岁以上儿童 萤火虫英文故事会——《 My presents 》 时间:7月23日15时 对象:5岁以上儿童 ●思维导图公益课 时间:7月17日15时、7月31日15时 对象:7岁以上儿童 ●少儿积木公益课 时间:7月10日15时、7月24日15时 对象:4-6岁儿童 下一页 尾页 [1] [2]