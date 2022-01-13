少儿编程、英文故事会……洛阳市少年儿童图书馆阅暑期活动邀您来

7日，记者从洛阳市少年儿童图书馆获悉，为丰富广大少年儿童的暑期生活，该馆面向青少年儿童推出“缤纷暑假·欢乐少图”暑期系列活动，有兴趣的小朋友和家长可报名参加。记者挑选了一些活动，为您详细介绍。

7日，记者从洛阳市少年儿童图书馆获悉，为丰富广大少年儿童的暑期生活，该馆面向青少年儿童推出“缤纷暑假·欢乐少图”暑期系列活动，有兴趣的小朋友和家长可报名参加。记者挑选了一些活动，为您详细介绍。

洛阳市少年儿童图书馆总馆(洛阳市会展中心三楼)

●少儿编程公益课

通过图形化编程软件讲解基本的程序结构、画图等知识，锻炼孩子的逻辑思维能力、专注力等。

时间：7月8日至8月26日期间每周五、8月28日

对象：8岁以上儿童

●小小图书管理员

洛阳市少儿图书馆在暑假期间举行“小小图书管理员”岗位体验的招募，为小读者们提供社会实践的平台。

时间：7月5日至8月28日

对象：10岁以上儿童

●萤火虫英文故事会——《Guess How Much I Love You》

时间：7月9日15时

对象：5岁以上儿童

萤火虫英文故事会——《 My presents 》

时间：7月23日15时

对象：5岁以上儿童

●思维导图公益课

时间：7月17日15时、7月31日15时

对象：7岁以上儿童

●少儿积木公益课

时间：7月10日15时、7月24日15时

对象：4-6岁儿童