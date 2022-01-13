少儿编程、英文故事会……洛阳市少年儿童图书馆阅暑期活动邀您来

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7日，记者从洛阳市少年儿童图书馆获悉，为丰富广大少年儿童的暑期生活，该馆面向青少年儿童推出“缤纷暑假·欢乐少图”暑期系列活动，有兴趣的小朋友和家长可报名参加。记者挑选了一些活动，为您详细介绍。
7日，记者从洛阳市少年儿童图书馆获悉，为丰富广大少年儿童的暑期生活，该馆面向青少年儿童推出“缤纷暑假·欢乐少图”暑期系列活动，有兴趣的小朋友和家长可报名参加。记者挑选了一些活动，为您详细介绍。
洛阳市少年儿童图书馆总馆(洛阳市会展中心三楼)
●少儿编程公益课
通过图形化编程软件讲解基本的程序结构、画图等知识，锻炼孩子的逻辑思维能力、专注力等。
时间：7月8日至8月26日期间每周五、8月28日
对象：8岁以上儿童
●小小图书管理员
洛阳市少儿图书馆在暑假期间举行“小小图书管理员”岗位体验的招募，为小读者们提供社会实践的平台。
时间：7月5日至8月28日
对象：10岁以上儿童
●萤火虫英文故事会——《Guess How Much I Love You》
时间：7月9日15时
对象：5岁以上儿童
萤火虫英文故事会——《 My presents 》
时间：7月23日15时
对象：5岁以上儿童
●思维导图公益课
时间：7月17日15时、7月31日15时
对象：7岁以上儿童
●少儿积木公益课
时间：7月10日15时、7月24日15时
对象：4-6岁儿童