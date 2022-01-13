@“奶茶控”们！下单之前，这份提醒你一定用得上【视频】

“小暑大暑，上蒸下煮”，炎炎夏日，不少人喜欢买一杯奶茶或者果汁，清凉解暑。今日，记者跟随洛阳市消协工作人员、消费维权监督员对洛阳部分奶茶店进行查看，主要包括商户营业执照、卫生许可证是否齐全，以及食品加工制作环节的卫生情况等。与此同时，洛阳市消协发布相关消费提醒。

“小暑大暑，上蒸下煮”，炎炎夏日，不少人喜欢买一杯奶茶或者果汁，清凉解暑。今日，记者跟随洛阳市消协工作人员、消费维权监督员对洛阳部分奶茶店进行查看，主要包括商户营业执照、卫生许可证是否齐全，以及食品加工制作环节的卫生情况等。与此同时，洛阳市消协发布相关消费提醒。

提醒一：新鲜水果营养价值最高，“颜值高”的果汁或许不是鲜榨的

吃西瓜懒得吐籽，吃葡萄懒得吐皮，吃玉米懒得啃粒……于是，不少饮品店推出了品种众多的鲜榨果汁，很受市民喜爱。需要提醒的是，不要刻意追求饮品外观好看，因为“颜值高”的果汁有可能是勾兑出来的。

不少饮品店会宣称是“新鲜自制”，究竟如何辨别？其实方法很简单。首先是看颜色，鲜榨饮品色泽是水果的自然颜色，勾兑出来的果汁颜色比较鲜艳；其次闻气味，鲜榨果汁有一股淡淡的果香，勾兑的则香味较浓；最后是口感，鲜榨果汁和平时吃水果的口感基本一样，勾兑出来的饮品往往偏甜。