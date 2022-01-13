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机器人、国学等暑期公益“网红课程”亮相洛阳多个社区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.07 17:26

　　“快看！我搭的曲柄摇杆机器人会伸手了！”“我的机器人会跳机械舞。”“太神奇了！”今天上午，洛阳市涧西区电厂新村社区新时代文明实践站内，孩子们你一句我一句的惊叹，将正在进行的机器人编程活动课气氛推向高潮。

　　据了解，这节机器人编程活动课是电厂新村社区党委、涧西区关工委和涧西区科学技术协会联合举办，旨在让辖区青少年更多感受科技魅力、培养科技兴趣。

活动现场，26名平均年龄为8岁的小朋友被分为四组，在老师的讲解下，认真观摩编程机器人的工作原理，后通过团队分工协作的方式自己动手完成零部件的组装和实操。

　　“在这儿比在家好玩儿。”9岁的李梓豪一边摆弄着手中的机器人部件一边说，今年是他第二年参加社区的暑期特色课程，最喜欢的就是机器人编程活动课，“感觉很酷，而且还有许多小伙伴跟我一起玩儿，人多更有意思。”

　　电厂新村社区相关负责人介绍，社区前期搜集孩子们暑期心愿清单，发现科技、航模等兴趣类课程是孩子们的心之所向，于是，社区积极对接社会资源，在相关专业单位的帮助下成功开课，“我们的机器人编程课是通过编程机器人与编程应用软件的互相配合来进行的，我们希望孩子们能在玩的过程中，锻炼编程思维、逻辑思维能力、协作能力等。”

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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