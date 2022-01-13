建设银行洛阳分行：多措并举纾困惠企 全力服务实体经济

为解决众多实体经济，中小微企业在疫情赢下遭遇到的资金制约难题，建设银行洛阳分行成立专门领导小组，全面贯彻落实党中央关于稳定经济的各项决策部署，助力稳住经济大盘工作，全力服务实体经济。

近期，市委召开经济运行调度会，专题研究促消费稳增长工作。市主要领导明确指出，要加大金融扶持力度，引导银行机构积极发展普惠金融，加大对实体经济特别是受疫情严重影响行业的金融支持力度，更好支持市场主体纾困发展。要强力推进升规纳统工作，进一步解放思想，出台优惠政策，落实落细统计助理员等惠企举措，充分调动企业升规纳统的积极性主动性，为全市经济稳运行稳增长作出更大贡献。

为解决众多实体经济，中小微企业在疫情赢下遭遇到的资金制约难题，建设银行洛阳分行成立专门领导小组，全面贯彻落实党中央关于稳定经济的各项决策部署，助力稳住经济大盘工作，全力服务实体经济。

十项举措 彰显建行责任担当

加强金融支持力度

建行洛阳分行一是持续加大对制造业、绿色信贷、科技创新、基础设施、农业产业、保障性租赁住房等实体经济重点领域的信贷投放，对符合条件的客户和项目开辟授信审批绿色通道，倾力支持实体经济；二是加强对消费和生活服务行业支持，积极支持住宿餐饮、文体娱乐、旅游、物流及交通运输等受疫情影响严重的行业企业的合规用款需求，不盲目抽贷、断贷、压贷；三是加大进出口企业融资支持，有序开展贸易融资、国外保函、跨境快贷产品，保障进出口企业正常运营和资金需求。

全力加大重点项目支持保障

该行围绕市委市政府“建强副中心、形成增长极”工作部署，聚焦2022年省市重点项目、补短板“982”工程、“三个一批”等项目，持续加大在建、续建重点项目的支持力度，加大多渠道资金支持和衔接。

全力支持疫情防控相关企业

该行全力支持疫情重点保供企业应急需求，迅速开展授信，尽早实现投放；二是充分满足疫情防控药品、医疗器械及相关物资的科研、生产、购销企业的信贷和资金周转需求；三是主动对接重点医院客户，全力保障医疗卫生融资需求。

积极参与地方政府债券谋划

该行成立地方政府专项债服务小组，与支行共同组成项目团队，积极对接各县区政府.

合理支持优质房地产企业发展

该行适度支持购房者的刚性需求和改善型需求，做好优质房地产项目支持，确保房地产贷款平稳、均衡、有序投放，助力房地产行业稳定发展；降低个人住房贷款的利率水平，完善拓展个人住房贷款线上服务场景和功能，做好相关金融服务。

积极助力青年友好型城市建设

该行深入推进住房租赁战略，持续支持长租房发展，加大保障性租赁住房支持力度，保障相关项目资金需求，助力洛阳青年友好型城市建设，持续提升新市民、青年人等住房保障水平。

降低融资成本支持企业发展

该行一是降低小企业客户融资成本，年化利率最低下调至3.7%；二是向大中型客户合理让利。

做好对疫情影响企业柔性化帮扶

该行一是对客户偿债能力进行重检，对受疫情影响不能正常偿还本息的客户，帮助企业利用疫情政策渡难关，防范化解我行信贷风险；二是做好分类处置，对于受疫情影响暂时性还款困难的大中型客户，通过调整期限、还款计划、结息周期等方式缓解客户还款压力，减轻企业负担。

以优质服务抢抓老年客群增存

该行以亲老、适老网点改造为契机，搭建适合老年人场景，提升老年人在我行网点的服务体验和感知，稳定老年客群在我行的资产留存。提升老年客群大厅的日常服务，对老年客群眼花、手抖、听不清、反应慢等特点提供专项服务。

加快建易贷经办网点申报，6月上旬实现全覆盖

该行进一步扩大建易贷单位准入，联动支行重点加强优质公积金缴存单位的梳理，筛选“政府机构、事业单位、金融机构、卫生、教育、集团类客户”，上报省行准入，扩大客群覆盖度；房金部继续加强业务培训及“一对一”业务指导，确保经办人员熟练操作，组织开展建易贷的营销推广，紧盯重点客户，加大贷款投放，确保业务能快速上量。

截至2022年5月底，该行当年办理延期金额7022.3万元；办理无还本续贷金额达到了5.71亿元，有力地支持了实体经济，中小微企业的发展。除此之外，该行还创新金融产品，打通金融服务渠道，为企业注入再生动力。