水枪大战、诗海拾贝……从政坊游园“夏日嘉年华”等你来

夏日炎炎，市区有哪些消夏好去处？记者从洛阳市城市管理局获悉，7月1日至8月30日，从政坊游园举办“夏日嘉年华”，水枪大战、诗海拾贝、索图打卡……各类丰富多彩的活动让人眼花缭乱，快带上小朋友们来参加吧！

夏日炎炎，市区有哪些消夏好去处？记者从洛阳市城市管理局获悉，7月1日至8月30日，从政坊游园举办“夏日嘉年华”，水枪大战、诗海拾贝、索图打卡……各类丰富多彩的活动让人眼花缭乱，快带上小朋友们来参加吧！

诗海拾贝

夏日读书凉，莫负好时光，参与游戏的小朋友需要在2分钟内完成题卡上的题目，作为奖励，小朋友们可以免费抽取1次奖品。

蒙眼击鼓

参与者蒙好眼睛后，要持鼓槌转三圈，朝鼓的方向走并击鼓，击中者可免费抽取1次奖品。

幸运大转盘

活动期间，凡进园的游客均可参与该游戏，通过旋转转盘，游客可随机抽取到价值不等的代金券，代金券当天即可使用。

生日福利

活动期间，2008年以后出生的小朋友，若出生日数字与当天日期数字一致，即可凭身份证、户口簿等有效证件(原件、复印件、电子版均可)半价游玩从政坊内的游乐项目(限2个成人和1个儿童)。例如，小朋友“乐乐”的生日为10月6日，那么他即可在7月6日当天，游玩可享受半价。

达人畅游

活动期间，抖音、小红书、快手等自媒体达人，只要粉丝数量超过2000人，即可首次免费乘坐游船拍摄视频(限1大1小)。达人发布相关视频点赞量超过88个，即可免费享受88元游船亲子套餐；点赞量超过168个，可免费享受168元游船亲子套餐。

参加时间

活动期间每周六、周日的上午9:00—11:00，下午4:00—6:00。

体验券使用范围

“飞鸟欢歌”游船、萌宠乐园(驼儿欢、雀儿飞、黇儿萌、鹿儿鸣、鹈鹕湾、马儿跑)、丛林探险、绳网部落、消防训练营、儿童驾校、碰碰船(2号码头)、游艇(水上乐园)、大滚筒(水上乐园)、草船借箭、阳光农场、开心牧场、儿童蹦极、趣玩卡丁车、射击营地、欢乐嘉年华、亲子碰碰车、人力过山车、哈哈园、戏水学堂、儿童小火车、海洋蹦床。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 杨春芳 文/图)