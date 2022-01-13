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洛阳市文物考古研究院进一步完善少先队阵地建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.07 11:47

　　6日，中国少年先锋队洛阳市文物考古研究院工作委员会在洛阳市考古博物馆揭牌成立，来自洛阳龙城双语小学的30余名少先队员成为见证者与参与者。

　　洛阳市文物考古研究院是我市第一批红领巾校外活动基地，先后推出“我是小小考古家”夏令营、“我在洛阳修文物”“考古进校园”、洛报小记者活动基地等一系列研学课程和实践活动，帮助少先队员丰富历史文化知识，增强文化自信。在该基地成立少工委旨在进一步完善基地少先队组织建设，拓展少先队实践教育空间，让少先队员到历史现场亲身体验、亲自探究，进一步为热爱考古文博事业的少先队员提供学习与实践的平台及阵地。

　　揭牌活动结束后，少先队员分批参观考古博物馆，了解展品的历史背景等相关知识。洛阳市少工委有关负责人还为他们带来一堂生动的队课，引导教育他们塑造正确的价值观，坚定“请党放心 强国有我”的信念和决心。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张珂 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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