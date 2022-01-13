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提醒！2022年上半年洛阳市教师资格现场认定7月8日截止
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市教育局 2022.07.07 17:25

　　据“洛阳市教育局”微信公众号日前消息，2022年上半年洛阳市教师资格现场认定将于7月8日截止，赶快预约认定吧！

　　1.预约系统开放时间：即日起至7月8日，申报高中、中职、中职实习指导教师资格的网上审核确认未通过人员(认定机构为洛阳市教育局)需要提前进行预约，每个手机号码只能预约一次，请大家合理安排时间，切勿重复预约，预约成功后务必截图保存并记住自己的预约时段，预约现场将按照预约顺序认定！

　　2.请申请人员按照《洛阳市2022年上半年教师资格认定公告》要求，在预约时段携带指定材料到市民之家3楼教育窗口现场办理业务，材料不齐不予办理。

　　3.如果您忘记自己的预约时段请重新扫码后即可看到自己的预约时段。

　　扫描以下二维码预约
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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