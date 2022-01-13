提醒！2022年上半年洛阳市教师资格现场认定7月8日截止

据“洛阳市教育局”微信公众号日前消息，2022年上半年洛阳市教师资格现场认定将于7月8日截止，赶快预约认定吧！

据“洛阳市教育局”微信公众号日前消息，2022年上半年洛阳市教师资格现场认定将于7月8日截止，赶快预约认定吧！ 据“洛阳市教育局”微信公众号日前消息，2022年上半年洛阳市教师资格现场认定将于7月8日截止，赶快预约认定吧！ 1.预约系统开放时间：即日起至7月8日，申报高中、中职、中职实习指导教师资格的网上审核确认未通过人员(认定机构为洛阳市教育局)需要提前进行预约，每个手机号码只能预约一次，请大家合理安排时间，切勿重复预约，预约成功后务必截图保存并记住自己的预约时段，预约现场将按照预约顺序认定！ 2.请申请人员按照《洛阳市2022年上半年教师资格认定公告》要求，在预约时段携带指定材料到市民之家3楼教育窗口现场办理业务，材料不齐不予办理。 3.如果您忘记自己的预约时段请重新扫码后即可看到自己的预约时段。 扫描以下二维码预约 ⑥