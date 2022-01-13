洛龙区辖区幼儿园计划于7月15日至8月15日放暑假

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：双职工家庭家中无人照看小孩，据说洛龙区教育局近日下发通知要求辖区内幼儿园放暑假，请问是何原因？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：双职工家庭家中无人照看小孩，据说洛龙区教育局近日下发通知要求辖区内幼儿园放暑假，请问是何原因？

洛龙区教体局回复：由于暑期天气炎热，为了使幼儿的身心健康安全成长，给幼儿营造更加安全、健康、温馨、舒适的生活环境，洛龙区教体局计划辖区幼儿园于7月15日开始至8月15日放暑假。

放假期间各幼儿园将利用假期对校舍、电器、线路、玩教具等进行安全隐患排查及整改，并利用假期加强教师的在职培训和自主学习，全面提升幼儿园教师的专业素养、教学能力和育人水平。

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