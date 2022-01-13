洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛龙区辖区幼儿园计划于7月15日至8月15日放暑假
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.07 11:40

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：双职工家庭家中无人照看小孩，据说洛龙区教育局近日下发通知要求辖区内幼儿园放暑假，请问是何原因？

　　洛龙区教体局回复：由于暑期天气炎热，为了使幼儿的身心健康安全成长，给幼儿营造更加安全、健康、温馨、舒适的生活环境，洛龙区教体局计划辖区幼儿园于7月15日开始至8月15日放暑假。

　　放假期间各幼儿园将利用假期对校舍、电器、线路、玩教具等进行安全隐患排查及整改，并利用假期加强教师的在职培训和自主学习，全面提升幼儿园教师的专业素养、教学能力和育人水平。

　　>>>点击查看原帖　⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
        寻味伊河渡，美食继续尝。上周，记者向您推荐了在市区难觅的粉汤，今天，向您推荐色泽鲜亮、食材丰富、美味...
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳中心城区10条公交线路调整
  • 点赞！洛阳14个科技创新项目获中央资...
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 洛阳“体育大游园”来啦！冰壶、射箭...
  • 洛阳22岁智障男子走失 家属急盼好心人...
  • 防汛演练提升应急能力【组图】
  • 洛阳新增两家国家级众创空间
  • 洛阳发布企业人工成本信息 金融、科研...
  • 高温回归，明后天洛阳最高气温将升至3...
  • 洛阳理工学院公开招聘辅导员25名
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    “箱”遇美好 点亮洛城...
    宜阳县花果山乡碾沟村...
    洛龙区佃庄镇：插秧忙...
    汝阳县内埠镇马坡村：...
    精彩热帖

    不畏高温的洛轴人

    荷叶

    七月荷花

    燕鸥
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605