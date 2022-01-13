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“再造都畿”河南尹

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.07.07 10:35

　　连日来，几场大雨，缓解旱情，消除暑热。说到下雨，令人想起唐末五代时的一位河南尹，每逢天旱，他便为百姓祈雨，而且每祈必应。他就是张全义。

　　唐朝末年，天下动荡，军阀混战，洛阳城遭受浩劫，真是“县邑荒废，悉为榛莽，白骨蔽野，外绝居人。洛城之中，悉遭焚毁”。当时的洛阳，“白骨露于野，千里无鸡鸣”，已是一座荒城。

　　张全义刚到洛阳时，城中所存遗民仅百户，他到洛阳干的第一件事，就是修建被毁坏的都城。

　　洛阳原有三座小城，分别为北州、南州和中州，经历战乱后，仅余断壁残垣。张全义率领手下兵丁和部分民众，先修中州城，接着修葺南州城和北州城。

　　后来，他在手下的兵丁中选择十八个能干之人，任命为屯将，每人发一面旗子、一道榜令，命他们在洛阳十八个县中招募流民，耕种被毁坏的田地。

　　有了田地，就有了收成，治下民众渐渐不愁吃穿。张全义便挑选部分农户，在农闲时教他们行军打仗之法，每有盗贼，即行缉捕。数年后，不仅使洛阳的农业生产得到恢复，还有效保证了境内局面的稳定。

　　在张全义的努力下，洛阳城逐步恢复了过去的繁荣景象，城内人口激增，人民安居乐业，休养生息，远近流民纷至沓来。

　　张全义心忧农事，每遇大旱之年需要祈祷天地时，必沐浴更衣，素食，毕恭毕敬地到祭祀之处，神态肃穆地祷告天地。他每次祈雨，老天都给足他面子，依其所言降下雨来。以至于当时流传有民谚“王(张全义)祷雨，买雨具”。

　　张全义任河南尹近四十年，克勤克俭，善抚军民，发展生产，将一片废墟的洛阳重建为一片乐土，被誉为“再造都畿(音同机)”。（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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