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刘杨村给留守老人开小灶，真造！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.07 10:40

老人正在盛饭

　　昨日晌午时分，在新安县铁门镇刘杨村的助老小灶里，七八位老人边吃饭边聊着家常。这样的情景，在刘杨村已经持续了3年。

　　刘杨村为啥要给老人们开小灶？村党支部书记、主任陈军委道出了原委：“刘杨村不大，年轻人白天基本上都在外边务工，老人留守在家里，因人少不愿开火做饭，午饭经常将就着吃，吃得不营养、不健康。”

　　“碗递给我吧，多吃点还是少吃点？”11点半，小灶准时开饭，当天的掌厨谢二丑热情地招呼着老人。

　　“今天的面条真顺溜，年龄大了就好这一口。”说话的是74岁的村民牛素琴。老人是小灶的忠实“顾客”，家里只有她一人，自村里开设小灶以来，她几乎天天来。

　　在厨房外的院墙上，贴有助老小灶的一周食谱。饺子、胡辣汤、面叶、米饭、面条等，每天不重样，牛素琴最爱吃的就是糊涂面和甜面叶。每次有这两样饭，她都会不自觉地多加一碗。“年龄大了，牙口不好，就爱吃稀溜溜的面食。我在家做饭嫌麻烦，天热也吃不下去，到这儿吃着饭聊着天，自在又舒服。”牛素琴笑着说。

　　2019年夏天，助老小灶刚开的时候，并没那么好的条件。那时候，大家在村委会旁边生火，老人们只能端着碗到会议室里吃。没过多久，村民杨海军主动找过来：“我常年在县城居住，家里的房子空着也是空着，不如改造成助老小灶吧。”

　　粉刷了墙壁，安装了空调，厨房里灶具、锅具一应俱全，客厅里还添置了两张单人床，供老人们休息。就这样，刘杨村的助老小灶搬到了新地方。村民们不时地给助老小灶送来米面油，还有自家种的蔬菜。

　　谢二丑每周都会来助老小灶做一次饭，这是她凭“好婆婆”的名头争取来的。

　　说起做饭，陈军委就“犯愁”。他说，每天来吃饭的老人少则七八个，多则20多个，给老人做饭还有讲究，油盐都要少放，大多数老人偏好清淡口味。本以为在村里找人做饭是难事，没想到大家争先恐后地报名，有人一个月也轮不上一次，大家就忍不住“埋怨”。他只好想了一个办法，即只有村里的“好婆婆”“好媳妇”能来掌勺，其他人只能轮流来搭把手。

　　每年三八妇女节，刘杨村都会评选“好婆婆”“好媳妇”。今年，又有十几名村民走上“领奖台”。“能给小灶做饭，觉得可光荣。现在，尊老敬老已经成一种自觉，大伙儿都可下劲儿。”今年刚被评为“好婆婆”的刘素兰自豪地说。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 李鹏 通讯员 高月 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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